15 maanden na zoon Robin (25) die verdronk in bad moeten ouders nu ook dochter Anouk (25) afgeven: “Nu zijn we alles kwijt”

Robin Neirynck overleed op 31 oktober 2023, een maand voor zijn 26ste verjaardag, toen hij een bad kreeg in de zorginstelling waar hij verbleef. Het overlijden veroorzaakte een schokgolf bij vrienden en familie van het gezin. 15 maanden na zijn overlijden moeten de ouders opnieuw afscheid nemen. Zusje Anouk, die aan dezelfde aandoening leed als haar broer, is nu afgelopen nacht ook overleden. “Nu zijn we alles kwijt”, zegt mama Ann Vanmoen.

Ann Vanmoen en pluspapa Erwin Coosemans wonen in Kachtem, al die jaren namen ze de zorg voor de twee kinderen op zich. Robin en Anouk verbleven in De Branding in Kortrijk, tot die noodlottige dag. Het overlijden van Robin, die verdronk in het bad toen hij even alleen werd gelaten, veroorzaakte heel wat ophef. Er volgde een wake en na de begrafenis ook een reconstructie van de feiten.

Minister Hilde Crevits kwam ook op bezoek bij Ann, die ook in de zorg staat, en haar gezin. Anouk verhuisde na het overlijden van haar 22 maanden oudere broer naar De Vleugels in Klerken.

Anouk was recent opgenomen in AZ Delta in Rumbeke met een dubbele longontsteking en het rsv-virus. Ze streed als een leeuwin, maar de infecties werden haar uiteindelijk fataal.