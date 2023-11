Serene wake voor Robin (25) in Kachtem die in bad verdronk in zorginstelling

Een honderdtal familieleden, vrienden en sympathisanten hebben woensdagavond in Kachtem een serene wake gehouden voor Robin Neirynck (25). De jongeman kwam vorige week bij een tragisch ongeval in zorginstelling De Branding in Kortrijk om het leven. De familie putte troost uit de warme woorden van aanwezigen.

“Zonnetje”

Robin verdronk op dinsdag 31 oktober, nadat hij met een liftkraan in bad was gezet. Hoe het tragische ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Wel dat het diepe wonden slaat bij familie én vrienden, die woensdagavond samenkwamen aan de woning van mama Ann en haar partner Erwin in Kachtem. Ondanks het regenweer daagden veel vrienden en buren op met kaarslichtjes. “Want denk je aan Robin, dan zie je een zonnetje”, klonk het. “Hij was één en al positiviteit en zo willen we hem blijven herinneren.”

Honderdtal aanwezigen

Mama Ann, haar partner Erwin en enkele andere familieleden waren overweldigd door de opkomst. “Dankzij jullie warmte vanavond voelen we ons niet alleen, dank je wel daarvoor”, vertelde ze tijdens de wake.

Omdat het gebeuren voor de familieleden té emotioneel werd, leidde een van de buren de plechtigheid in goede banen. “Met gebroken harten verzamelen we ons deze avond om stil te staan bij het verlies van een bijzonder jonge kerel, Robin. De warme zonnestraaltjes die we voelden tijdens zijn tijd rondom ons hebben ons leven voor altijd veranderd. Hij leerde ons wat doorzettingsvermogen en positiviteit betekent en liet elke dag zien dat liefde en vreugde géén grenzen kennen. Zijn liefdevolle lach en onvoorwaardelijke vriendschap hebben de harten van velen geraakt. De stralende zon zoals we Robin kennen, zal voor altijd blijven schijnen in onze harten en herinneringen. Het gemis en verlies dat Robin achterlaat is intens en kunnen we, hoe hard iedereen het zou willen, niet wegnemen. Het enige dat we hier allemaal kunnen aanbieden, is dat elke deur van ons altijd voor jullie openstaat. Robin zullen we nooit vergeten, niet alleen als de meest fonkelende ster hierboven, maar vooral in vele herinneringen, die we allemaal hebben van deze fantastische gast.”