“Hij werd alleen gelaten om de was te gaan doen”: mama van Robin (25) reageert na reconstructie van zijn verdrinkingsdood

In De Branding in Kortrijk werd donderdag de reconstructie gehouden van de verdrinkingsdood van Robin Neirynck uit Kachtem. De familie mocht die ook via livestream bijwonen. “Ik kan er met mijn boerenverstand nog altijd niet bij dat dit is kunnen gebeuren”, zegt mama Ann Vanmoen.

In aanwezigheid van de advocaat van de familie, Thomas Vandemeulebroucke, werd de reconstructie donderdagvoormiddag gehouden. En die duurde ook van 9.30 uur tot tegen de middag. Het was Erwin Coosemans, de pluspapa van Robin, die die bij woonde. Vanuit een politievoertuig kon hij de wedersamenstelling via livestream volgen. “Ik kan dat zelf niet aan”, zegt mama Ann Vanmoen. “Het gaat niet goed met mij. Er was deze week de reconstructie en volgende week mag Anouk naar haar nieuwe instelling in Klerken. Er spookt op dit moment heel veel door mijn hoofd, ik heb er ook letterlijk nachtmerries van.”

“Het enige wat ik vraag is dat dit niet meer kan gebeuren”

Anns partner Erwin, die samen met haar in staat voor de zorg van de kinderen, wilde wel de reconstructie bij wonen. “Er werd gewerkt met een stand-in, iemand van de lengte en het gewicht van Robin. Die moest in het bad plaatsnemen, daarna werd bekeken wat er allemaal fout kon gaan. En er waren wel wat manieren om onder water te komen. Zeker als je de foetushouding, waarin Robin meestal lag, ging aannemen. Het waren twee jonge verzorgers die Robin in bad hadden gestopt. De twee meisjes hebben de ruimte verlaten om de was te gaan doen. En in die vijf minuten is het dan gebeurd. Maar ik kan er met mijn gezond boerenverstand niet bij dat je een persoon met de zorgbehoefte van Robin ook maar even alleen laat. Maar blijkbaar was dat daar al iets wat ingeburgerd was.”

Op 29 januari mogen Ann en Erwin langs bij hun advocaat. “Dan zien we wel wat er verder gebeurt. Maar het enige wat ik vraag is dat zoiets niet meer kan gebeuren. Dan mensen daarvoor voldoende opgeleid worden en dat er ook voldoende mensen zijn.”