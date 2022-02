Ontdek hier het knuffelparcours van 8 km voor kleine Dean

Ons hele land was geschokt door de moord op de vierjarige Dean Verberckmoes. Ook Jolien Vanhee (28) volgde dit gruwelijke nieuws met ontzetting. “Ik ben heel erg geraakt door de dood van Dean, vooral de manier waarop. Dit zou nooit mogen gebeuren”, zegt Jolien, verpleegkundige van beroep en lid van het Bijzonder Comité van haar stad. Via een stoepactie wil ze een eerbetoon voor Dean.

Zondag 13 februari om 10.30 uur vertrekt aan de Markt een fietstocht doorheen de stad. “De bedoeling is om een parcours af te leggen tussen hartje Oudenburg, de deelgemeenten en te eindigen aan het stadhuis. We hopen langs deze tocht heel veel mensen te zien die ofwel een wit laken uithangen, een knuffel op de stoep of aan het venster hebben gezet, of er mee op de stoep staan. Dit allemaal ter ere van Dean”, legt Jolien Vanhee uit. “Daarom mijn oproep om zoveel mogelijk hieraan mee te werken en ook te applaudisseren voor Dean en alle kinderen die onschuldig uit het leven werden gerukt.”

Hoe ze tot dit idee kwam? “Een plotse ingeving, geraakt door wat dat kindje is overkomen. Ik wil met mijn stoepactie een positieve vibe naar boven brengen. Er is al genoeg negativisme”, aldus de verpleegkundige. “Ik heb al veel reacties gekregen en hoop dan ook dat we veel mensen langs het traject kunnen beroeren.”

Fietstocht

De fietstocht start op zondag 13 februari met afspraak op het Le Marais Vernierplein achter het stadhuis. “Dan rijden we naar de Sint-Pietersstraat, de Visserswijk, de Zandvoordsestraat, om in te slaan naar de Akkerstraat, via de Hoogwegel naar de Hoveniersstraat om onze weg langs de Westkerksestraat te vervolgen. In Westkerke rijden we langs de Oude Gistelseweg en Vervlotenweg naar de markt. Dan keren we terug via de Oude Brugseweg die we volgen tot aan de Zeeweg. We doen in Roksem ook het Bosjewiestenplein aan, om dan via de Pastoriestraat en de Oude Brugseweg naar Ettelgem te rijden. Dan gaat het langs de Korte Vijfwegstraat naar de wijk Klokkeput, de Vijfweg- en de Dorpsstraat naar de Vrijboomstraat om weer Oudenburg in rijden langs de Bloemenlaan, Abdijlaan en Marktstraat om onze tocht te beëindigen op het marktplein. We doen een uurtje over 8 kilometer.”

Jolien zamelt nog steeds knuffels in die via het Huis van het Kind naar kinderen gaan van wie de ouders het moeilijk hebben. Knuffels kun je in de Ettelgemsestraat 39 afgeven.