Oudenburgse organiseert knuffeltocht voor kleine Dean: “Hopelijk volgen andere gemeenten ons voorbeeld”

De moord op de kleine Dean Verberckmoes (4) blijft ook bij ons verder nazinderen. Zondag 13 februari vindt in Brussel een Witte Mars voor het betreurde kleutertje uit Verrebroek plaats, diezelfde dag wil de Oudenburgse Jolien Vanhee in haar thuisstad ook een eerbetoon organiseren. Langs een vooraf uitgestippeld parcours wil de verpleegkundige zoveel mogelijk knuffels zien opduiken. Ze hoopt dat andere gemeenten haar voorbeeld volgen. “Want zulke drama’s mogen nooit meer gebeuren”, zegt ze.

Toen de amper vier jaar jonge Dean Verberckmoes woensdag 12 januari door Dave De Kock ontvoerd werd, hield het hele land zijn adem in. De kleuter werd op 18 januari helaas levenloos aangetroffen op het kunstmatig aangelegde eiland Neeltje Jans in het Nederlandse Zeeland, nieuws dat zich als een schokgolf verspreidde.

Ook de Oudenburgse Jolien Vanhee (28) is diep geraakt door de dood van de kleine Dean. In die mate zelfs dat de verpleegkundige bij Care Talents haar hele stad wil mobiliseren om de kleuter op een passende manier te eren. Samen met kapster Nathalie Poldervaart (49) wil ze op zondag 13 februari, de dag dat doorheen onze hoofdstad een Witte Mars voor Dean trekt, in haar eigen stad een initiatief op poten zetten om Dean te herdenken en het onrecht aan de kaak te stellen.

We doen dit voor Dean, maar ook voor andere slachtoffers die een zinloze dood gestorven zijn

“We hebben het hele verhaal op de voet gevolgd”, klinkt het bij Jolien en Nathalie. “Dat een onschuldig kind op die manier de dood moest vinden, dat mág gewoon niet meer gebeuren.”

Filmpje op sociale media

Daarom roepen de twee samen de Oudenburgse Stoepactie in het leven. “Ons eerste idee was om met een groep Oudenburgenaren naar de Witte Mars in Brussel te trekken, maar dat willen we in deze coronatijden niet doen. Daarom willen we er hier in onze eigen stad navolging aan geven.”

Jolien en Nathalie roepen zoveel mogelijk inwoners op om die dertiende februari een wit laken uit het raam te hangen en teddyberen aan het raam of op de stoep te plaatsen. “Tussen 10.30 en 11.30 uur vragen we iedereen die langs het parcours woont, om ook naar buiten te komen en te applaudisseren voor Dean. Een kleine groep fietsers zal het hele traject, dat zich ook door onze deelgemeenten Roksem, Ettelgem en Westkerke slingert, afrijden en onderweg een filmpje maken. Dat zullen we diezelfde dag nog op sociale media plaatsen. Want voor alle duidelijkheid: we vragen de mensen niet om zelf het parcours af te rijden.”

De betreurde Dean Verberckmoes. © GF

Met de actie willen de initiatiefnemers wat solidariteit oproepen. “Dit doen we in de eerste plaats voor Dean, maar ook voor alle andere slachtoffers die een zinloze dood gestorven zijn. En ook: er moet dringend meer aandacht gaan naar mensen die met psychische problemen kampen. Het hulpaanbod schiet vaak te kort en de drempel om bij een instantie aan te kloppen, is in veel gevallen nog te hoog. Daar moet dringend verandering in komen. Misschien kon dit drama dan wel vermeden worden.”

Knuffels inzamelen

De plannen lokken nu al veel positieve reacties uit, zegt Jolien. “Pre-corona was Oudenburg een erg levendige en bruisende gemeenschap. Dat gevoel willen we met de Stoepactie weer boven water brengen. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk mensen deelnemen. En wie weet brengen we andere gemeenten op het idee om op 13 februari een soortgelijk initiatief te organiseren.”

Los van het parcours, dat Jolien en Nathalie via enkele kanalen in Oudenburg bekend zullen maken, wil het duo ook knuffelberen inzamelen voor mensen die het iets minder breed hebben. “Zelfs in kleinere steden als Oudenburg heerst veel verdoken armoede. Ook dat willen we niet uit de weg gaan.”

Jolien heeft Elke Verberckmoes, de mama van Dean, via sociale media een berichtje gestuurd. “Om mijn medeleven uit te drukken”, zegt ze. “Hopelijk put ze wat moed uit wat we hier in Oudenburg willen doen.”