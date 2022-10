Spes Nostra in Heule is de Strafste School 2022 van MNM: “Overdonderd door hypergemotiveerde leerlingen en leraren”

De school Spes Nostra in Heule bij Kortrijk gaat lopen met de twaalfde titel van de Strafste School van MNM. Dat werd deze ochtend bekend gemaakt in de ochtendshow Kawtar & Keyaert. Vorige week ging het radioduo Sander Gillis & Laura Govaerts samen met enkele juryleden langs op de school. “Bij Spes Nostra werden we overdonderd door de hypergemotiveerde leerlingen en enorm bevlogen leerkrachten.”



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Radiozender MNM ging al voor de twaalfde keer op zoek naar de Strafste School van Vlaanderen. Vijf scholen in Vlaanderen kregen de afgelopen weken bezoek van een jury, die bestond uit het radioduo Sander Gillis & Laura Govaerts, Francisco Schuster (bekend van Like Me), JaëlOst (bekend van Tagmag) en leerlingen van de vorige winnaar, het GO! SBSO Zonnebos. De jury volgde les op de scholen, checkte het eten tijdens de middag en kreeg een feestelijke rondleiding.

“Het is al van 2011 geleden bij de allereerste editie dat er nog een school uit West-Vlaanderen won”

Spes Nostra in Heule bij Kortrijk kwam als winnaar uit de bus. Het was al van de allereerste editie van de Strafste School in 2011 geleden dat er nog een school uit West-Vlaanderen won. “Een school is een plaats, waar het zowel in als buiten de les fijn is en de leerkrachten en leerlingen één groep vormen. We hadden vijf ijzersterke finalisten. Bij Spes Nostra werden we overdonderd door de hypergemotiveerde leerlingen en enorm bevlogen leerkrachten”, vertellen Laura Govaerts en Sander Gillis.

Kijk hier hoe Spes Nostra het er vanaf bracht bij het jurybezoek:

1/6 De jury werd tijdens het jurybezoek in Spes Nostra rondgebracht op de speciale Spespa. © MNM 2/6 Spes Nostra in Heule is de nieuwe Strafste School van MNM © MNM 3/6 Vanavond wordt de overwinning van Spes Nostra in Heule gevierd met een groot feest en een live radio uitzending. © MNM 4/6 De leerlingen en leraren van Spes Nostra lieten tijdens het jurybezoek een overdonderende indruk na. © MNM 5/6 De jury van de Strafste School MNM was erg onder de indruk van Spes Nostra. © MNM 6/6 Spes Nostra in Heule maakte er al tijdens hun jurybezoek een groot feest van! © MNM 1/6 De jury werd tijdens het jurybezoek in Spes Nostra rondgebracht op de speciale Spespa. © MNM 2/6 Spes Nostra in Heule is de nieuwe Strafste School van MNM © MNM 3/6 Vanavond wordt de overwinning van Spes Nostra in Heule gevierd met een groot feest en een live radio uitzending. © MNM 4/6 De leerlingen en leraren van Spes Nostra lieten tijdens het jurybezoek een overdonderende indruk na. © MNM 5/6 De jury van de Strafste School MNM was erg onder de indruk van Spes Nostra. © MNM 6/6 Spes Nostra in Heule maakte er al tijdens hun jurybezoek een groot feest van! © MNM De jury werd tijdens het jurybezoek in Spes Nostra rondgebracht op de speciale Spespa. © MNM Spes Nostra in Heule is de nieuwe Strafste School van MNM © MNM Vanavond wordt de overwinning van Spes Nostra in Heule gevierd met een groot feest en een live radio uitzending. © MNM De leerlingen en leraren van Spes Nostra lieten tijdens het jurybezoek een overdonderende indruk na. © MNM De jury van de Strafste School MNM was erg onder de indruk van Spes Nostra. © MNM Spes Nostra in Heule maakte er al tijdens hun jurybezoek een groot feest van! © MNM

De Strafste School 2022 wint de erkenning en een jaar lang een fijn contact met MNM. “Dit is een fantastisch project van MNM. Ik heb onze school op een unieke manier zien samen komen. Dit was exact wat we nodig hadden om weer bij elkaar te komen na corona”, zegt Heidi Denys van het directieteam. “Er zijn in Vlaanderen veel schoolteams, die elke dag hun beste beentje voorzetten. Bij Spes Nostra begint het al met hun geweldige naam: “Onze Hoop”. Want onderwijs van hoge kwaliteit is inderdaad onze grote hoop”, vertelt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Groot feest

Vanaf 16 uur gaat er op Spes Nostra een live radiofestival door om de overwinning met de leerlingen en leraren met een groot feest te vieren. Camille, Omdat Het Kan Soundsystem, Katnuf, MNM Rising Star Judith en MNM Start To DJ winnaar Magik komen er langs om het beste van zichzelf te geven. Hierna kunnen de leerlingen en leraren even bekomen tijdens de herfstvakantie.