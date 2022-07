Klaas uit Tielt is winnaar van MNM Start To DJ

Klaas Lambrecht, ofte MagiK, is zaterdagavond uitgeroepen tot de winnaar van MNM Start To DJ 2022. Begin september mag hij draaien op Ibiza bij Dimitri Vegas & Like Mike.

Klaas Lambrecht was door het dolle heen toen hij zaterdagavond werd uitgeroepen tot winnaar van de twaalfde editie van een DJ-wedstrijd op radiozender MNM.

MagiK, met de grote K van Klaas, omschrijft zijn dj-stijl als allround en urban pop flavoured. Dat Klaas altijd al muzikaal was, kunnen zijn leerkrachten van vroeger wel bevestigen, want zij kregen vaak zelfgemaakte cd’tjes cadeau van de kleine Klaas. Op zijn elfde proefde hij voor het eerst van het echte dj-leven op dj-kamp. Daar verloor hij zijn hart en kreeg hij de smaak voor het draaien te pakken. Hij is grote fan van The Chainsmokers en op nationaal vlak kijkt hij op naar Henri PFR. Volgens MagiK zijn de ingrediënten voor een ideaal feestje: goede muziek en leuke mensen. Op zijn bucketlist staat draaien in de Versuz en Carré, maar het podium van Dance D-Vision en de Gentse Feesten zijn al geen vreemden meer voor hem. Deze Festival-addict is bijna afgestudeerd en wil zich daarna volledig focussen op zijn dj-carrière, MNM Start To DJ is daar al een mooie opstap voor.

Klaas vond het naar eigen zeggen op voorhand al ‘zot dat hij er bij was’, zo vertelde hij aan onze krant.

Klaas was naar eigen zeggen al bijzonder blij dat hij in de finale zat. © Jokko

MNM Start To DJ ging voor de twaalfde keer op zoek naar de strafste, jonge dj! Getalenteerde jongeren die vanachter de draaitafel de meest dansbare tunes uit de speakers knallen, konden zich inschrijven via de website. Uit meer dan 140 inschrijvingen werden 3 finalisten geselecteerd: Medaase, MagiK en NINA BLACK.

De winnaar krijgt niet alleen een plaatsje in de legendarische Start To DJ Hall of Fame, maar mag in september ook draaien in de Ushuaïa Club op Ibiza, bij het top dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike. De kandidaten van deze straffe editie van MNM Start To DJ maakten erg indruk op host en MNM-dj Esther Nwanu, Voltage en op de andere juryleden.