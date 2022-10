Finalist strafste school ‘Spes Nostra Heule’ ontvangt MNM-jury in heus ‘Spestival’

Het is straf hoe een school zo sterk kan samenwerken. De MNM-jury was in Heule en dat was overal te merken. De Heulenaars kwamen massaal op straat om de jurystoet te verwelkomen en de finalist van de strafste school een hart onder de riem te steken. Ook de kinderen van de andere Heulse scholen waren massaal aanwezig. Dit was alvast een warm en straf onthaal. Nu nog de titel van de strafste school van Vlaanderen binnenhalen.

De MNM-dj’s Laura Govaerts en Sander Gillis, met BV’s Jaël Ost en Francisco Schuster werden onthaald als koningen. De school was omgetoverd tot ‘Spestival’. Alle hoeken, kanten, zalen, speelplaatsen waren omgetoverd in festivaloorden. Iedereen waande zich een namiddag in Pukkelpop op Tomorrowland en Camping Kitch. Alles op zich mooi ingekleed in een sfeervol kader. Zelfs de chill camping was er. Ambiance troef. Top!

Elke school is uniek

MNM-dj Laura Govaerts was jurylid en is totaal onder de indruk: “Toen ik aankwam was ik volledig overdonderd. Wat een warm onthaal, wat een beleving. De hele gemeente vooral. Van de kleinste kleuter tot de Zuster van 91 jaar stonden langs de weg met vlaggetjes te zwaaien. Er was ook de strafste hond”. Iedereen heeft hier samengewerkt, decors gemaakt. De modeafdeling maakte ons kledij. We hebben een spectaculair jurybezoek gedaan. De rondleiding door de leerlingen was heel spontaan en ja, we hebben ook lessen gevolgd.”

Is dit nu een straffe school? “Het is een totaalpakket, een totaal ervaring. Er zijn al heel wat spectaculaire scholen de revue gepasseerd in de geschiedenis van de strafste school. Het is moeilijk om te vergelijken. Er zijn ook kleinere scholen. Niet dat ze minder straf zijn. Elke school heeft zijn eigen verhaal. Elke school is uniek!”, vertelt MNM-dj Laura.

Een geslaagd onthaal, een geslaagd festival en een uitgelaten school. De leerlingen gaven het beste van zichzelf en lieten alvast horen dat ze een waardige finalist zijn voor de strafste school van Vlaanderen. Spes Nostra Heule is alvast de warmste school. Of het nu nog de strafste wordt weten we na het verdict van de MNM-jury op 28 oktober.