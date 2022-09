Kleinere universiteitscampussen in Kortrijk en Brugge populairder dan ooit

Het aantal studenten, dat zich inschreef voor een nieuwe opleiding aan de campus Brugge van de KULeuven was nog nooit zo hoog. Ook het aantal nieuwe studenten op de campus van KU Leuven in Kortrijk steeg met 6,20 procent. “De kleinere campussen van onze universiteit zijn aantrekkelijk voor de studenten, omdat ze zo vlot bereikbaar zijn en omdat de begeleiding er net iets persoonlijker is”, vertelt An Roose van KU Leuven.

Niet alleen de hogescholen VIVES en Howest in West-Vlaanderen doen het goed en zien het aantal inschrijvingen met vijf tot twaalf procent stijgen. Maar ook de campussen in Brugge en Kortrijk van de KULeuven zijn in trek. “Het aantal eerstejaarsstudenten op onze campus in Brugge is fel gestegen in vergelijking met vorig academiejaar”, vertelt An Roose van KU Leuven.

Het aantal studenten, dat zich inschreef voor een opleiding op de campus van Kortrijk stijgt met 6,20 procent. Zo zal de kaap van 1.500 studenten wellicht overschreden worden. Dat werd gisteren meegedeeld op de academische opening in Kortrijk. Ook het aantal studenten van de Universiteit Gent dat zich inschreef voor een opleiding in Kortrijk steeg met 6,36 procent. De inschrijvingen lopen nog tot en met begin oktober, dus dat aantal kan ook nog lichtjes toenemen.

“Vorig academiejaar hadden we in Brugge een terugval, omdat er veel nieuwe studenten door corona wilden losbreken en net naar de grote steden trokken. Maar dit academiejaar zien we de inschrijvingen voor de bacheloropleidingen ‘Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie’ en ‘Industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)’ met 40 procent toenemen. Maar het aantal eerstejaarsstudenten, dat hier hun jaar startte, was nog nooit zo hoog.”

Bereikbaar en persoonlijker

Een van de belangrijkste redenen voor studenten om op campussen dichtbij te gaan studeren is de persoonlijke begeleiding op de campus. “Dat blijkt uit een bevraging, die we hebben gedaan bij de nieuwe studenten op de campus van Brugge”, gaat Roose verder. “Op de kleinere campussen met een 80-tal studenten in de klas kunnen de studenten een iets persoonlijkere begeleiding krijgen dan in de grote groepen van 200 of meer personen in een aula. Dat zorgt voor een aangenaam en warmer contact, waarnaar de studenten soms op zoek zijn.”

“Het feit dat we opnieuw opendeurdagen konden houden, heeft daar zeker en vast ook in meegespeeld. Dat is het ideale moment om ook te tonen dat we een warme campus zijn. Je kan het wel zeggen in de brochures, maar dan kunnen de potentieel nieuwe studenten dat ook voor het echt ervaren.”

De nabijheid en bereikbaarheid van de campussen spelen ook een belangrijke rol bij de keuze van de studentenstad. “Slechts een vierde van de eerstejaarsstudenten bij ons gaan op kot in Brugge. De rest pendelt naar de campus. Die is gelukkig ook vlakbij het station en dus heel goed bereikbaar”, besluit Roose. Zo kunnen studenten ook op de kosten voor een kot besparen. Maar of de toename van studenten aan de kleinere campussen een rechtstreeks verband heeft met de stijgende prijzen kan men niet zeggen. Daarvoor moet er specifiek onderzoek gebeuren.