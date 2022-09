Nieuw academiejaar Kulak feestelijk geopend

Zoals de jarenlange traditie het wil wordt het nieuwe academiejaar van Kulak plechtig geopend door de stad en door Kulak. Dit wordt gedaan met de Stoet der Togati van het stadhuis naar het Schouwburgplein waar de academische zitting plaats heeft. Daar wordt meer uitleg gegeven over de stand van zaken en de plannen.

“De cijfers zijn goed: Kulak zal vlot de kaap van 1.500 studenten halen. We gaan ook samenwerken met de Universiteit van Rijsel, waar we onder meer gaan inzetten op gebied van onderzoek. We blijven ook de kwaliteit bewaken”, aldus Kulak-vicerector Piet Desmet. Het aantal studenten stijgt met ruim 6,20 procent. De richting Wetenschap & Technologie stijgt het meest met ruim 19,6 procent. “Het zijn vooral de richtingen Bio-ingenieur, Biologie en Chemie. De richting Humane Wetenschappen blijft de grootste en stijgt met 3,1 procent waarbij de sterke groei van Economie opvalt, bijna 39 procent.”

De richting Rechten daalt ruim 14,8 procent en de richting Psychologie & Pedagogische Wetenschappen daalt met bijna 13,5 procent. “Kortrijk snelt als grootste studentenstad van West-Vlaanderen naar de kaap van 16.000 studenten. Er zijn plannen om nog meer studentkamers te hebben via onze met onze campagne ‘Student zoekt kotmadam’, en er zitten nog enkel projecten in de pijplijn”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

Samenwerking Universiteit Rijsel

De Kulak wil de kwaliteit van het onderwijs blijven bewaken. “We moeten daar zeker aandacht voor hebben”, vertelt vice-rector Desmet. “We blijven nauw samenwerken met de hogescholen Vives en Howest. Onder de noemer ‘Samen grenzen verleggen’ zetten we ook in op een samenwerking met Rijsel. We willen onze kennis delen, verbreden en verdiepen. De onderzoeken in alle gebieden kunnen er alleen maar op vooruitgaan door onze krachten te bundelen.”

“De Universiteit Rijsel heeft een sterke reputatie in domeinen als geneeskunde, wat de weg naar kankeronderzoek vrijmaakt. Maar is ook sterk in textiel en nieuwe materialen, ingenieurs- en recht en politieke wetenschappen. Meer en meer Belgische bedrijven vestigen zich over de grens. De interactie tussen de Franse en die Belgische bedrijven is van groot belang en cruciaal. Dus daarom moeten we er als universiteit ook op inzetten. Er is potentieel op medisch en economisch gebied, ook op politiek en breed maatschappelijke interactie.”