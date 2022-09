Hogeschool Vives start academiejaar met ruim twaalf procent meer inschrijvingen

De hogeschool Vives start het academiejaar met ruim 12 procent meer inschrijvingen. Het betreft een stijging over zo goed als alle studiegebieden en campussen. Dat meldt de hogeschool woensdag bij de plechtige opening van het academiejaar. Tijdens die opening werd bovendien de Aureus Vives Prijs uitgereikt aan dr. Binu Singh, kinder- en jeugdpsychiater aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

De grootste stijging in het aantal inschrijvingen is met +25 procent te zien in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. Daarna volgen de studiegebieden Onderwijs en Biotechniek met een stijging van 18 procent. Technology, Sociaal-agogisch werk en Paramedische beroepen stijgen respectievelijk met 12, 7 en 6 procent. De inschrijvingen voor opleidingen in Gezondheidszorg dalen met 13 procent.

Elk jaar reikt Vives aan het begin van het academiejaar de Aureus Vives prijs uit aan een verdienstelijke Vlaming. De vorige jaren ging de prijs al naar Steven Van Gucht (2021), het Vives-personeel (2020), Stig Broeckx (2019), André Oosterlinck (2018), Petra De Sutter (2017), Wouter Torfs (2016) en Herman Van Rompuy (2015). Dit jaar reikt Vives de prijs uit aan dr. Binu Singh, kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. Ze legt zich vooral toe op de ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar en is de verantwoordelijke voor het zorgprogramma jonge kind binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum.