Kapel VBS De Ladder in Reninge wordt eetzaal, ook andere kapel krijgt nieuwe bestemming

De kapel van VBS De Ladder in Reninge wordt omgebouwd tot een eetzaal. Dat gebeurt onder meer met de financiële steun van de oudervereniging, die 20.000 euro schonk aan de school. Het is trouwens niet de enige kapel in Lo-Reninge met een nieuwe bestemming.

De kinderen nuttigden vroeger hun middagmaal in de Annuntiatenzaal van de school. “Maar die deed ook dienst als turnzaal”, zegt directeur Pieter Formesyn van VBS Reninge-Nieuwkapelle. “Het was steeds schuiven met de tafels om na de middag de zaal klaar te krijgen voor de turnlessen. Daarom verbouwden we de vlinderklas en de kapel tot een nieuwe eetzaal met een open keuken. De Annuntiatenzaal kan nu volledig gebruikt worden als turn- of feestzaal.”

Kippensmul

Voor de verbouwingswerken kon De Ladder rekenen op een subsidie van 102.025 euro van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). Maar ook de oudervereniging deed met een schenking van 20.000 euro een serieuze duit in het zakje. “Naast de jaarlijkse financiële steun voor onder meer de zeeklassen, de schoolreis en het kerstontbijt zagen we met de verbouwing van de kapel tot nieuwe eetzaal onze kans om ook daar ons steentje bij te dragen”, zegt Annelies Naert, voorzitster van de oudervereniging. “We hebben alle tafels en stoelen in de eetzaal betaald, net als een nieuw mobiel digitaal bord om les te kunnen geven aan grotere groepen.”

De gemeenteraadszaal die gehuisvest was in de voormalige kapel van het klooster is ondertussen volledig ontruimd en wordt na de verbouwingswerken het nieuwe onderkomen van de dienst voor Toerisme. © KVCL

“We zijn als oudervereniging heel tevreden dat we dit hebben kunnen doen voor de kinderen van De Ladder”, gaat de voorzitster verder. “Maar dit zou natuurlijk niet mogelijk zijn zonder de steun van al wie naar onze activiteiten komt. Ook wil ik de bestuursleden van de oudervereniging – Wendy Hillaert, Sofie Deberdt, Magali Decramer, Manuella Lavens, Emmy Geldof, Lindsy Swartelé en Gianna Delanghe – bedanken voor alle uren die ze vrijwillig in onze vereniging steken. Om de continuïteit te verzekeren, zijn we nog altijd op zoek naar nieuwe leden. Wie zich geroepen voelt om ons team te versterken, mag altijd contact opnemen.”

Wie wil kennismaken met de nieuwe eetzaal, kan dat op zondag 4 februari vanaf 11.30 uur tijdens de jaarlijkse Kippensmul van de oudervereniging. Voor een halve kip met frietjes en koude groentjes betaal je 16 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen smullen van kip, frietjes en appelmoes voor de prijs van 8 euro. De leerkrachten baten naar aanleiding van de Kippensmul een aperitiefbar uit in de nieuwe eetzaal. Inschrijven kan tot en met 28 januari bij Manuella Lavens op 0478 59 23 33 of door te mailen naar lavens.manuella@gmail.com. De oudervereniging vraagt het verschuldigde bedrag vooraf over te schrijven op BE78 7382 1313 4886 met vermelding van de naam waarmee werd ingeschreven. Betalen kan eventueel ook de dag zelf, maar alleen cash.