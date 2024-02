Basisschool 1000poot uit Beauvoorde zet kinderen aan het werk in de natuur

Vrije Basisschool De 1000poot uit Beauvoorde bij Veurne neemt een voorbeeldig initiatief door als eerste Veurnse school deel te nemen aan het project ‘Educatief Natuurbeheer’ van Natuurpunt, met steun van de provincie West-Vlaanderen.

De 1000poot is een kleine, landelijk gelegen school. De locatie leent zich perfect voor het project ‘Educatief Natuurbeheer’, waarvoor zowel het schoolteam als de leerlingen zich enthousiast engageren.

Educatief Natuurbeheer is een ervaringsgericht, leergebiedoverschrijdend project dat vertrekt vanuit de belevingswereld van het kind, bedoeld om kinderen warm te maken voor natuur. “Het project bestaat uit drie contactmomenten”, verduidelijkt de schooldirectie. “Zo is er eerst een infomoment op school. Aan de hand van een interactieve presentatie of natuurbeheerspel maken de leerlingen kennis met het belang van biodiversiteit, verschillende biotopen, natuurbeheer en -bescherming. Daarna volgt er de Doedag in de natuur, waar de leerlingen onder begeleiding zelf de handen uit de mouwen steken en al doende kennismaken met het natuurgebied en het beheer ervan. Tot slot kunnen ze op de Natuurontdekkingstocht de resultaten van hun werk bewonderen, genieten van de omgeving en leuke natuuronderzoekjes uitvoeren.”

De leerlingen van De 1000poot gingen aan het werk aan de Elzentap bij Houtem. Ze kregen eerst een intro over waarom beheerwerken uitvoeren noodzakelijk is en hoe ze veilig kunnen werken. Ze zaagden lage takken van de wilgen af en verzamelden die om een takkenril aan te leggen. Afsluiten deden ze met een kort belevingsmoment en -spelletje. Als beloning kregen ze warme chocomelk en zo kwamen ze opnieuw op krachten. Johan Rys van Natuurpunt gaf eerder al een presentatie in de klas.

Pascal Sticker, schepen van Leefmilieu: “Dankzij dit educatieve project van Natuurpunt komen de leerlingen al in de lagere school in contact met het belang van biodiversiteit en natuurbeheer. Deze keer niet door een theoretische les, maar werkelijk met beide voetjes in de natuur en door de handen uit de mouwen te steken. Het is aanstekelijk om het jonge volk bezig te zien met snoeischaren, zagen en ander materiaal in een stukje natuur nabij De Elzentap. Dit is een aanrader voor alle lagere scholen.”

Basisscholen die interesse hebben om in het schooljaar 2024-2025 deel te nemen met een klas van de derde graad, kunnen contact opnemen met Johan Rys op 0487 32 21 02 of johan.rys@natuurpunt.be.