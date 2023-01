Officiële opening sociale kruidenierswinkel KomEET

Op dinsdag 10 januari werd de sociale kruidenierswinkel KomEET in de Bruggestraat officieel geopend. Het ondersteunen van behoeftigen in Ichtegem doorliep de afgelopen jaren een hele evolutie en het actuele concept heeft een hele tijd op proef gedraaid.

“In het begin rekenden we alleen op overschotten van de voedselbanken”, herinnert verantwoordelijke schepen Willy Hosten het zich nog. “Twee keer per jaar konden we zo melk, boter en bloem uitdelen aan diegenen die het nodig hadden. Nog later in 2018 begonnen we een eerste sociale kruidenierswinkel in het PWA-lokaal in het voormalige gemeentehuis van Ichtegem. Men deelde toen al vaste voedselpakketten uit.”

Drempelverlagend

“Het aanbod breidde zich uit”, aldus schepen Hosten. “Dat was een eerste verbetering, want maar al te vaak kregen de klanten zaken die ze niet konden gebruiken en dat werkte verspilling in de hand. Met het huidig concept slaan we eigenlijk drie vliegen in één klap. Alle waren zijn geprijsd en worden te koop aangeboden. Rechthebbenden krijgen wekelijks een budget om te spenderen. Fictief weliswaar, maar zo helpen we hen bewust te worden van de waarde van de aangeboden goederen en hoe met een budget om te gaan. Onze rechthebbenden kunnen hier namelijk maar een beperkte tijd terecht.”

“Een tweede voordeel is dat de winkel mikt op het aanbieden van gezonde voedingswaren. Ten slotte is er een koffieruimte voorzien waar zij die het nodig hebben een luisterend oor kunnen vinden en een goed gesprek kunnen voeren met iemand van de medewerkers of van de sociale dienst. Dat werkt drempelverlagend voor mensen die een beroep proberen te doen op het sociaal dienstbetoon.”

Giften

“Voor het voedselaanbod kunnen we rekenen op giften van verschillende organisaties. Zo schenkt de kerkfabriek ons jaarlijks de opbrengst van haar voedselinzameling. Ook op onder meer Welzijnsschakel ’t Kassietje, lokale grootwarenhuizen en zakenlui kunnen we rekenen om ons aanbod in stand te houden. De gemeente zelf trekt een bepaalde bedrag uit voor de aankoop van goederen. Op dit moment zijn er 64 gezinnen klant bij onze winkel. Ik bedank alvast de vele vrijwilligers die dit initiatief mogelijk maken”, sluit schepen Hosten af.