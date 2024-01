Oeselgem krijgt twee buurtpreventienetwerken

Twee wijken in de Dentergemse deelgemeente Oeselgem hebben voortaan een buurtpreventienetwerk. Verschillende buurtbewoners bundelen de krachten om elkaar op de hoogte te houden als ze verdachte gebeurtenissen in hun omgeving spotten.

In een buurtpreventienetwerk gaat een groep inwoners uit dezelfde buurt verdachte situaties signaleren. Dat doen ze door eerst en vooral naar het noodnummer 101 te bellen. “Eens dat gebeurd is kan de persoon die het noodnummer belde de situatie melden in een WhatsAppgroep met buurtbewoners die speciaal voor dat doel is opgericht”, zegt Louis Thorrée, die als stagiair maatschappelijke veiligheid het project in de politiezone MIDOW (Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke) in goede banen leidt.

“Toen ik mijn stage bij de politie aanvatte hebben we eerst gezocht naar plekken waar er het meeste nood is aan zo’n buurtpreventienetwerk. Uit gegevens van de voorbije twee jaar blijkt dat er in twee wijken in Oeselgem best wel wat inbraken waren. Daarom zijn we ons daar op gaan focussen. In eerste instanties ben ik in een 190-tal woningen flyers over de oprichting van een buurtpreventienetwerk gaan stoppen. Daarna volgde een infoavond waar toch ruim honderd geïnteresseerden op afkwamen. Daar hebben ook enkele coördinatoren voor de verschillende wijken zich voorgesteld.”

Onveiligheidsgevoel

Voor het buurtpreventienetwerk Waterweg gaat het om Evie Hoste en Tatjana Desmet. Voor het buurtpreventienetwerk Vennebos zijn Hubert Loosvelt en Conny De Bels de verantwoordelijken. “Er is recent nog een inbraak bij mijn buren geweest en rond dezelfde tijd ook een andere in de wijk, dus er heerst wel degelijk een onveiligheidsgevoel in onze buurt”, vertelt Conny.

“Door me hiervoor te engageren en alles mee in de gaten te houden wil ik daar een half aan toe roepen. Veel hoeven we daar op zich niet voor te doen, maar kleine gebaren kunnen al meteen een groot verschil maken. Ik beheer samen met Hubert de WhatsAppgroep uit onze buurt en voeg geïnteresseerden toe. Voor Waterven zijn er nu al een veertigtal mensen toegevoegd en er zullen er ongetwijfeld nog bijkomen. We fungeren ook als contactpersoon tussen de buurt en de politie. Jaarlijks volgt er ook een netwerkmoment met de lokale politie.”

SAAR-principe

Louis stipt aan dat nieuwe geïnteresseerden zich nog altijd kunnen melden door te mailen of bellen naar de politiezone MIDOW. “Voorts is het goed om te weten dat we werken volgens het SAAR-principe”, vertelt hij. “S staat voor Signaleren als je een verdachte situatie opmerkt, A staat voor de politie Alarmeren, A staat voor het melden van de verdachte situatie in de App en R staat voor Reageren. Dat laatste kan bijvoorbeeld door de lichten aan te doen of naar buiten te gaan wanneer een verdachte persoon of voertuig zich door de wijk begeeft. Wie wil deelnemen moet minstens 18 jaar zijn, wonen of werken in de buurt van het buurtpreventienetwerk en akkoord gaan met een huishoudelijk reglement. Alle leden van de WhatsAppgroep vullen ook een formulier in met hun gegevens, die vertrouwelijk worden behandeld. We zijn zeer blij met de eerste respons. Van de honderdtal aanwezigen heeft een tachtigtal mensen zich effectief ingeschreven, over beide netwerken heen.”

Tips

Op de infoavond werden naast info over de WhatsAppgroepen ook praktische tips gedeeld over hoe je je woning kan beveiligen tegen een inbraak. Een van de recente inbraken kende alvast een doorbraak: de politie kon niet lang na de feiten vijf verdachten inrekenen. In de wagen werd de buit gevonden: een aanzienlijke som geld en juwelen. Er is een onderzoek gestart, vooral om na te gaan of de verdachten nog gelinkt kunnen worden aan andere feiten in de regio. Ook Chiro ’t Sleutelke kreeg vorig najaar inbrekers over de vloer. Inbrekers gingen er aan de haal met twee fietsen, cash geld, drank en een volle frietketel. Ook dat onderzoek loopt nog. De politie heeft camerabeelden opgevraagd van aan het Leieheem in de hoop een doorbraak te kunnen krijgen in het dossier. (vadu)

Meer info op midow.be/buurtpreventienetwerken.