Nieuwe formule voor Tyrolfeesten

Twee jaar moesten de Tyrolfeesten, het feest waarbij alle Esenaars gezellig bijeenkomen, uitgesteld worden maar dit jaar gaan ze opnieuw door. Een nieuwe formule, een andere datum maar hetzelfde concept: mensen bijeenbrengen, samen genieten en de vriendschapsbanden aanhalen.

“We organiseren de Tyrolfeesten niet langer ’s avonds maar maken er een dagje van”, vertelt bestuurslid Frank Vandamme. “En ook de datum is veranderd: we vieren de Tyrolfeesten op de zondag voor Esen kermis, namelijk op zondag 21 augustus met een totaal nieuw programma.”

Het plaatsen van een volle tent vond de organisatie niet meer van deze tijd waarin mensen beter in de openlucht samenkomen en dus word met schaduwdoek gewerkt dat niet enkel beschermt tegen de zon maar ook een regenbui kan weerstaan. “De locatie blijft dezelfde, Frituur Tyrol, parking NV Elektriek in de Esenweg 112. We starten om 10 uur aan de parking, met een natuurwandeling van ongeveer anderhalf uur. Hoewel de wandeling gratis is, wordt toch gevraagd om vooraf in te schrijven en omdat de gids graag vooraf weet hoeveel mensen er meewandelen. Tegen 11.30 uur zijn we terug bij ons vertrekpunt en is de bar open, net op tijd voor een aperitiefje.”

Van 12 tot 14.30 uur wordt de befaamde beenham geserveerd, klaargemaakt door de Woumense Vleeshoeve en opgediend met krielaardappeltjes en een groentenkrans. Wie aan het eind van de maaltijd zijn bord afruimt krijgt als dank een bon voor een gratis ijsje. Vanaf 14 uur start de animatie met een groot springkasteel en een aantal volksspelen. Daarnaast zijn er ook fietsen op rollen. De hele namiddag zorgt dj Gert voor ambiance.

Helpende handen

“We kunnen opnieuw starten na de coronaperiode dankzij de steun van heel wat sponsors. We zijn ook nog altijd op zoek naar vrijwilligers die een handje willen toesteken om iedereen een heerlijke dag te laten beleven”, geeft Chris Vandezande van het bestuur nog mee.

Wie graag wat tijd maakt om mee te helpen, kan zich melden via chris@vandezande.be en via info@vandammefrank.be. Wie graag mee aanschuift voor het middagmaal betaalt 20 euro voor volwassenen en 13 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar, inschrijven doet men via overschrijving met naam en aantal personen op rekeningnummer BE14 1431 1966 7183 en dat tegen ten laatste 15 augustus. (ACK)