Nic (47) vindt opnieuw vermoedelijke granaat uit WO I in veld: “Maar ik zoek eigenlijk vooral naar munten”

Hobby-metaaldetectorist Nic De Vrieze heeft woensdag naar alle waarschijnlijkheid opnieuw een stuk oude oorlogsmunitie gevonden in een veld in Kanegem bij Tielt. In juni vond hij op dezelfde manier ook al een granaat uit de Eerste Wereldoorlog.

“Aan de vorm te zien gaat het dit keer niet om een geweergranaat, al weet ik nog niet welk type het precies is”, reageert Nic. Hij was woensdag met z’n metaaldetector aan de slag in een veld in Kanegem toen hij het vuistdikke stuk verroeste metaal vond. “Net als vorige keer heb ik meteen melding gemaakt bij de politie. Zij zijn inmiddels een kijkje komen nemen en ontmijningsdienst DOVO werd ook verwittigd. Ze komen het tuig wellicht later deze week ophalen.”

Oude munten

Nic (47) is pas een kleine vier maanden geleden gestart met z’n hobby als erkend metaaldetectorist, al leverde hem dat al heel wat vondsten op. “Lang niet alles is de moeite om boven te halen”, vertelt hij. “Ik kwam behalve de granaten ook al verschillende kogelhulzen tegen, maar ik zoek in de eerste plaats naar oude munten. Sinds ik gestart ben heb ik er nu al 96 gevonden. En daar zitten enkele heel mooie exemplaren bij. Zo heb ik zelfs al eentje gevonden die dateert uit de tijd van Napoleon.” (SV)