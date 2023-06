Kanegemnaar vindt oude granaat uit Eerste Wereldoorlog

Kanegemnaar Nic De Vriese (47) is pas heel recent gestart met metaaldetectie, maar op relatief korte tijd wist hij in zijn eigen dorp al enkele opmerkelijke vondsten te doen. Eind vorige week vond hij een kleine granaat uit de Eerste Wereldoorlog. Ontmijningsdienst DOVO kwam het antieke springtuig maandagochtend ophalen.

Nic (47) begon in coronaperiode met magneetvissen en maakte uiteindelijk de overstap naar metaaldetectie in brede zin. Hij is ondertussen een erkend ‘metaaldetectorist’ en besloot z’n nieuwe metaaldetector te testen in een veld niet ver van zijn woonst. “Met toestemming van de eigenaar besloot ik het veld af te stappen”, vertelt hij. “Het is nog wat zoeken, want verschillende metalen leveren andere signalen op, maar toch heb ik al enkele mooie vondsten gedaan. Hier in Kanegem moet destijds stevig gevochten zijn, want ik vond op amper twee weken tijd enkele kogelpunten, verschillende lege hulzen, twee munten en zelfs een kleine granaat.”

Die compleet verroeste granaat haalde Nic heel voorzichtig boven, waarna hij melding ervan maakte bij de politie. “Het is misschien stokoud, maar het is en blijft een explosief. Wat opzoekwerk wees uit dat het om een Franse Viven-Bessières-geweergranaat ging, een soort projectiel dat op de loop van een geweer gemonteerd kon worden. DOVO is maandag langs gekomen en bevestigde dat het om dat type ging. Zij namen het springtuig maandagochtend mee naar Poelkapelle.” (SV)