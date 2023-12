Meer dan 500 sportievelingen overwinnen Tiegemberg in achtertuin van trailfenomeen Karel Sabbe

Het schilderachtige Tiegem met haar uitdagende Tiegemberg is zaterdag 2 december ‘The place to be’ voor ruim 500 lopers en wandelaars. De vrieskou hield hen niet tegen. Twee jaar na de allereerste editie kunnen sportievelingen zich opnieuw uitleven tijdens de trailloop ‘Koning(in) van de Tiegemberg’. Ze kunnen daarbij kiezen uit de twee afstanden: 10 en 19 kilometer. “We zijn verheugd om terug te keren naar de Anzegemse deelgemeente”, zegt organisator Karin Bastiaannet van ‘Ten Voeten Uit’.

In de achtertuin van trailfenomeen Karel Sabbe, die vorige week zijn eigen trailroute kreeg in het kader van zijn huldiging als ereburger, tekende parcoursbouwer Dirk Van Thuyne een tocht met een maximum aan trage en onverharde wegen uit.

De start en aankomst is bij Restaurant Landouw waar de deelnemers achteraf terechtkunnen voor een drankje en een hapje. De inschrijvingen liepen als een trein. “We zijn vooral trots op de exclusieve privépassages die een grote meerwaarde voor onze traillopers betekenen”, aldus Van Thuyne.

Gloednieuwe domein Walbrugge

Het gloednieuwe domein Walbrugge dat naast een Bed & Breakfast ook een eigen voedselbos heeft, is een van de vier privépassages. Het is in handen van Kathy Sabbe en Bartel Coucke. “Momenteel zijn we onze B&B aan het proefdraaien en opstarten, om begin volgend jaar gasten te kunnen ontvangen in alle vijf de kamers”, zegt de uit Wakken afkomstige Kathy Sabbe (40) die al heel vaak de vraag kreeg of ze familie is van Karel Sabbe. “De Karel Sabbe Trail passeert hier om de hoek en lopen zit in mijn familie ook wel wat in de genen. Mijn vader liep marathons en zelf doe ik ook mijn loopjes om fit te blijven, maar buiten dezelfde familienaam heb ik geen link met de Anzegemse ultraloper.”

“Deze trail brengt toffe energie teweeg van ‘s morgens vroeg. Iedereen groet ons opvallend enthousiast.” Bartel Coucke (50) afkomstig uit Zulte, is een geroutineerde loper en verscheen als een van de eersten aan de start van de trailloop om 8.30 uur bij ongeveer 4 graden Celsius onder het vriespunt. Met nog licht verkleumde handen en een gezonde blos op de wangen staat hij ons even te woord. “Ik heb genoten van het mooie parcours met de vele kleine paadjes”, begint Coucke. Met een hoogte van 82 meter is de Tiegemberg een van de hoogste toppen in dit gebied tussen de twee rivieren Schelde en Leie. “Via hoofdzakelijk trage wegen leidt het parcours rondom en over de Tiegemberg. Het is best wel af en toe pittig. De Tiegemberg wordt een paar keer beklommen vanaf verschillende zijden, met telkens heel mooie verzichten als je boven komt.”

Prijs voor snelste tijd

Zondag neemt Bartel deel aan de Kerstloop in Waregem die al voor de achttiende keer doorgaat. “Voor Bartel was het vandaag een opwarmertje voor de loop van morgen”, lacht Kathy. “Het is tof om te zien wat deze trail aan dynamiek met zich meebrengt. Ook heel onze buurt wandelt mee en passeert op die manier door ons domein.”

De trail loopt verder door de boomgaarden van fruitbedrijf Dolage, het Sint-Arnolduspark en ten slotte kunnen de deelnemers aan de langste afstand kennismaken met het kleine, maar fijne wijndomein van Hilde Demurie. Op twee plaatsen op het parcours zijn er twee tijdregistraties waar elektronische inschrijving aan vooraf ging. De deelnemers met de snelste tijden krijgen hiervoor een prijs.

Ten Voeten Uit

Ten Voeten Uit is een initiatief van twee gepassioneerde traillopers: Karin Bastiaannet en Dirk Van Thuyne. Inmiddels hebben zij al een dertigtal traillopen in de Vlaamse Ardennen op hun actief staan. Er staan nog een aantal trails gepland waaronder Koning(in) van de Kluiz op komende 30 en 31 december en Koning(in) van het Muziekbos op 27 en 28 januari 2024. Meer info: www.tenvoetenuit.be.