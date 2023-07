Maria en Leo zijn 78 jaar getrouwd en worden straks allebei honderd: “100 jaar worden, daar moesten wij geen moeite voor doen”

Maria Dierckx en Leo vanden Berg hebben hun 78ste huwelijksverjaardag gevierd. Op 28 juli 1945 beloofden ze elkaar in Antwerpen, Maria’s geboortestad, eeuwige trouw. “We zijn elkaars eerste en enige liefde gebleven”, aldus het echtpaar dat straks allebei 100 jaar wordt.

Leo vanden Berg werd op 11 januari 1924 geboren in Brugge, in de wijk Sint-Gillis. Maria Dierckx zag het levenslicht op 22 november 1923 in de Sinjorenstad en is altijd een fiere Antwerpse gebleven. “Je krijgt het Antwerps niet uit mij, ik spreek nog steeds geen woord West-Vlaams. Antwerpen boven”, lacht ze. “Ik werd geboren langs de Waalsekaai, maar eigenlijk ben ik een echte Kielse rat. Mijn jeugdjaren op ’t Kiel waren de mooiste.”

Liefdesbrieven

In volle oorlogstijd leerden Maria en Leo elkaar kennen. “Hij had familie in Antwerpen, niet ver van waar wij woonden. Soms kwam hij met de fiets op bezoek – een treinrit was tijdens de oorlog onbetaalbaar voor gewone mensen”, vertelt Maria. “Amper zeventien waren we, maar de liefde overwint alles. Ik weet nog hoe ik ter hoogte van Gent altijd lek reed”, glimlacht Leo. Telefoon hadden ze toen niet. “En dus stuurden we elkaar ellenlange liefdesbrieven. Aan het einde van de oorlog, na vier jaar verkering, zijn we in Antwerpen getrouwd. Van het stadhuis ging het met de tram naar de Sint-Catharinakerk op ’t Kiel.”

“Het gaat bij ons vanzelf, honderd jaar worden”

Leo en Maria kregen vier kinderen: Anita, Liliane, Henri en Jef. Zij zorgden samen voor tien kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Maria gaf haar job als naaister op voor de kinderen, Leo ging in 1943 bij de Belgische Spoorwegen werken. “Begonnen als klerk, daarna gepromoveerd tot opsteller en nog later tot onderstationschef”, aldus Leo, die uiteindelijk meer dan veertig jaar bij de spoorwegen in dienst zou blijven.

De trouwfoto van Maria Dierckx en Leo vanden Berg, 78 jaar geleden. © repro Davy Coghe

Toen ze nog jonger waren, trokken Leo en Maria er geregeld samen opuit. “Ze namen ons vaak mee uit kamperen met de tent”, herinnert hun oudste dochter Anita zich. “Maar mama en papa waren dikwijls ook voor langere tijd weg van huis: Noord-Afrika, Schotland, Engeland… Soms maakten ze zelfs meerdere reizen op een jaar.”

Maria en Leo woonden vroeger in de Zandstraat in Sint-Andries, maar namen kort na de start van de coronacrisis hun intrek in Residentie Christoff in Varsenare. “Wat het geheim is van ons langdurig én gelukkig huwelijk? Goed overeenkomen. Wij maken nooit ruzie”, klinkt Maria zeer overtuigend. “Ik zeg steeds ja schat en geef altijd toe”, pikt Leo in met een knipoog. “We zijn altijd elkaars eerste en enige liefde gebleven.”

Dokters en detectives

Vandaag vullen Marie en Leo hun dagen vooral met televisiekijken. “De koers staat vaak op, maar ook doktersfeuilletons en detectiveseries als Midsomer Murders en Inspector Morse zijn ons ding.”

Maria wordt op 22 november 100 jaar, Leo op 11 januari. “We zullen niet veel bijzonders doen. Weet je, dat 100 jaar worden is bij ons vanzelf gegaan. We moesten daar geen moeite voor doen. We zijn gelukkig nog allebei goed van geest. We slaan met andere woorden nog niet door!”, besluit Maria met een bulderlach. (BC/WK)