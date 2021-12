Manon Vande Walle is influencer en social media coach: “Bij grote merken leer je wat echt werkt op sociale media”

Voor influencer en social media coach Manon Vande Walle zou een dag gerust 36 uur mogen tellen, zeker omdat ze er ook een fulltime job als stagiair notarieel juriste op nahoudt. Tussendoor moet ze ook nog de flinterdunne grens met haar privacy zien te bewaken. “Een foto van mijn verloving mag op Instagram, maar ik gooi er echt niet alles op.”

Manon Vande Walle (26), Mannie Media als social media coach en @Mannievdw voor haar volgers op Instagram, noemt zichzelf op haar website een rasechte ‘social media addict’. “Tijdens mijn jaren als rechtenstudente in Gent startte ik eind 2015 als blogger op Instagram. In het begin waren mijn posts vooral mode- en lifestyle gericht en daar kwamen na verloop van tijd tips over de leukste food-hotspots in en rond Gent bij.”

Je groeide de voorbije jaren uit tot een influencer met meer dan 15.000 volgers.

Manon Vande Walle: “Wat begon als een hobby groeide uit tot een echte passie waarin ik volledig mijn creatief ei kwijt kan. Naast het feit dat ik dit geweldig leuk vind om te doen, is social media marketing heel erg gegroeid deze laatste jaren. Ik werd al snel door kleding- en beautymerken uitgenodigd om stukken te gaan uitkiezen en producten te testen. Ik werd ook benaderd voor de promotie van films en mocht naar premières. Bijzonder nice natuurlijk voor een studente. (lacht) Door de jaren heen deed ik al meer dan honderd samenwerkingen waarbij ik foto’s en video’s maakte voor talloze verschillende merken, winkels en producten.”

Hoe kwam dan de stap naar je huidige bijberoep als social media coach?

“Omdat meer en meer bedrijven zich bewust werden van de noodzaak om hun socialemediakanalen uit te bouwen voor marketingdoeleinden kreeg ik meer en meer vragen in die zin. Zo rijpte het idee om mijn kennis te delen met ondernemers.”

Social media coaching valt niet direct te rijmen met je studies rechten en notariaat.

“Ik deed de voorbije jaren enorm veel ervaring op als influencer. Als bekende merken je inschakelen, kom je in contact met grote PR-bureaus en kom je erachter wat echt werkt. Het was een logische volgende stap voor mij om daar ook professioneel iets mee te gaan doen.”

“Bedrijven beseffen steeds meer belang van sociale media”

Waarvoor kunnen bedrijven en kmo’s een beroep doen op Mannie Media?

“Voor alles wat te maken heeft met sociale media. In principe begint een samenwerking met een social media scan waarbij ik de inzet van de diverse socialemediakanalen evalueer en tijdens een coachingsessie toelicht hoe je je online aanwezigheid kunt uitbreiden. Voor beginnende ondernemers die wat hulp kunnen gebruiken bij het opzetten van hun sociale media zijn er start-upsessies. Ik ben er ook voor wie nood heeft aan nieuwe foto’s en video’s op zijn of haar sociale media en leg desgewenst contacten met collega-influencers.”

Tegen welke principes zondigen de meeste bedrijven vooraleer ze er de specialisten bijhalen?

“Er zijn er veel die niet goed weten welke zaken ze precies moeten posten, en dan posten ze zomaar wat. Hierdoor ontstaat vaak een onsamenhangend geheel waar geen strategie achter schuilt. Vaak ontbreekt ook het persoonlijke aspect en laten ze de persoon achter het bedrijf niet zien. Dergelijke content zal gewoonlijk minder goed scoren op sociale media, waardoor sommigen de moed kunnen verliezen.”

Welke aanpak werkt wel altijd?

“Als ondernemer de tijd nemen voor je sociale media en een consistente strategie uitdenken, waarbij je een persoonlijke touch toevoegt, door bijvoorbeeld jezelf te tonen in een video. Voor velen kan het in het begin nogal ongemakkelijk zijn om zichzelf te filmen, maar voor je volgers komt het veel authentieker over dan louter op je producten of diensten te focussen.”

Ik kan me inbeelden dat jij constant op een dunne lijn balanceert om je privé- en professioneel leven gescheiden te houden.

“Een foto van mijn verloving met Michiel mag nog op Instagram, maar ik gooi er echt niet alles op. Mijn privéleven ligt anders dan ons privéleven als koppel, dus er is zeker ook een deel van mijn leven dat bewust niet op sociale media verschijnt. Aan de andere kant schrik ik dan weer niet om persoonlijke zaken te delen waarvan ik weet dat het mijn volgers kan helpen. Toen ik bijvoorbeeld onlangs mijn verhaal deelde omtrent stoppen met de pil, werd dat snel op wel 100 positieve reacties onthaald. Fijn om weten dat ik ook andere vrouwen daar echt mee help.”

Straks zit je notariële stage er op en dreig je misschien voor een verscheurende keuze te staan.

“Wat het wordt, dat is momenteel de ‘1 million dollar question’. Ik laat het allemaal op me afkomen en ben enthousiast om te zien waar zowel mijn studies als mijn socialemediacoaching me zullen brengen. De rest zijn zorgen voor later.” (TVW)

Info: www.manniemedia.be, @manniemedia en @mannievdw (Instagram).