Lien Hellyn is de Krak van Kuurne: “Kunstendag krijgt dit jaar een volwaardige editie”

Lien Hellyn kan omschreven worden als een vrolijke en muzikale vrouw, die onder meer een van de stuwende krachten is achter Artykid, de kunstendag voor kinderen en een van de gezichten van het gelegenheidskoor Bernard en zijn Bernadetten. Professioneel geeft Lien les aan de Academie Muziek en Woord in Ieper.

Lien Hellyn is al altijd verbonden geweest met Kuurne. Ze groeide er op, huwde er en bleef er uiteindelijk wonen samen met haar gezin. Lien heeft een grote voorliefde voor muziek en dat merken we ook meteen van zodra we haar huiskamer binnentreden. De radio staat op en in een ruimte die grenst aan de keuken treffen we een wand aan waar de uitgebreide cd-collectie van Lien een plaatsje kreeg. Ook een platendraaier in dezelfde ruimte verraadt dat Lien ook graag eens kiest voor vinyl dat weer helemaal hip is.

Jongdementie

“Het doet deugd dat zoveel mensen achter mij staan. Het is heel fijn te weten dat ik iets beteken voor Kuurne!” Lien is alvast heel tevreden dat 2022 het jaar werd waar de draad van het normale leven opnieuw kon opgenomen worden na twee coronajaren. “Het sociaal contact viel weg en corona hield onze samenleving sterk in zijn greep. Ook voor mijn moeder die ik geregeld ga bezoeken was het een moeilijke periode. Vier maanden zelfs was er geen fysiek contact mogelijk. Als alternatief ging ik elke dag om 11 uur in de tuin staan van woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk waar ze verblijft sinds het overlijden van mijn vader, om te zingen, om haar op deze manier toch visueel contact te kunnen bieden, aangezien mijn moeder aan jongdementie lijdt.”

Muzikale microbe

De voorliefde voor muziek kreeg Lien van haar ouders en grootouders mee met de paplepel. “Langs mijn vaders zijde waren er veel kosters”, weet onze krak Lien Hellyn. “Het was een traditie dat, wanneer ik naar mijn oom ging, ik daar steevast op het orgel speelde. Ook bij ons thuis stond een piano waarop niet alleen mijn vader en moeder, maar ook ikzelf regelmatig speelde. Daarnaast werden thuis veel platen gedraaid van diverse genres. Toen ik groter werd, wilde ik wel wat doen met de muzikale microbe die in mij schuilde en ik sloot mij aan bij jeugdkoor De Blauwblomme, om later toe te treden tot het Kuurns gemengd koor. Als studie opteerde ik voor aggregatie muziek aan het Lemmensinstituut in Leuven.”

Artykid 2023

Ook de actualiteit volgde Lien in 2022 op de voet. “Na twee wereldoorlogen en diverse conflicten her en der in de wereld is het ongelooflijk dat een oorlog zoals in Oekraïne nog mogelijk is!”, zucht Lien. “De solidariteit die door deze oorlog tot stand kwam, is ongezien en toont aan dat toch nog heel wat mensen het hart op de juiste plaats hebben. Ik heb mij voorgenomen om in 2023 meer te genieten van het leven. Eens gaan uiteten, wandelen, meer aandacht besteden aan mijn metekindjes en noem maar op.”

Ondertussen is Lien reeds volop bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe editie van Artykid, die in 2022 nog als afgeslankte versie plaatsvond, maar op 19 november opnieuw een volwaardige editie zal worden.

Welke droom koester je? “Ik jeun mij in wat ik doe, maar de droom die ik graag zou zien uitkomen, is dat ik nog heel lang kan samen zijn met mijn gezin, vrienden, kennissen, familie en iedereen die mij dierbaar is zodat we samen nog heel lang plezier kunnen maken.” Je houdt van reizen, maar welke bestemmingen staan nog op je verlanglijstje? Je houdt van reizen, maar welke bestemmingen staan nog op je verlanglijstje? “Ik heb nog heel wat reisplannen. Mijn verlanglijstje met reisbestemmingen is dan ook behoorlijk lang: Schotland, Engeland, Wales (met Snowdonia National Park), Corsica, Zweden, Noorwegen en Italië staan alvast helemaal bovenaan.” Hoe zal de Belgische inzending ‘Because of You’ van Gustaph het doen op het Eurosongfestival? Hoe zal de Belgische inzending ‘Because of You’ van Gustaph het doen op het Eurosongfestival? “Het is niet meteen mijn stijl of genre. Because of You klinkt en ziet er niet echt Belgisch uit, maar wie weet valt het toch in de smaak van de jury en het publiek. Soms vraag ik mij af waarom Eurosong eigenlijk nog wordt georganiseerd. Veel met muziek heeft het niet meer te maken en ook wat beoordeling betreft heb ik er sterk mijn twijfels over of daadwerkelijk het beste nummer altijd wint!”

BIO Lien Hellyn

Privé

Lien is 54 en al 16 jaar gehuwd met Stijn Verschelde. Ze is de mama van Arno (24), Stanne (17) en Lotte (15).

Loopbaan

Lien studeerde muziek aan het Lemmensinstituut in Leuven en is al 28 jaar lesgever muziekatelier en groepsmusiceren aan de Academie Muziek en Woord in Ieper.

Vrije tijd

Lien zingt in het gelegenheidskoor Bernard en zijn Bernadetten en is een van de stuwende krachten achter Artykid, de kunstendag voor kinderen. (BRU)