Leon en Renée zijn de populairste voornamen in 2024

Deze week verschijnt bij De Krant van West-Vlaanderen naar jaarlijkse traditie de bijlage KW Beebee, met daarin talloze gezichtjes van kindjes die in 2024 het levenslicht zagen. Daarin ook opnieuw de top 100 van de meest gekozen voornamen. Vooral bij de meisjes was het tot de laatste weken een uiterst spannende ‘strijd’, waarbij Renée het met één geboorte haalde van Olivia. Zelfs de hele top 5 ligt heel dicht bij elkaar. Bij de jongensnamen was Leon – met of zonder accent – uitgesproken nummer 1.

Zes jaar na elkaar (van 2017 tot 2022) was Leon in West-Vlaanderen de meest gegeven jongensnaam. In 2023 klom Arthur naar de eerste plaats, maar nu doet Leon weer haasje over… Met overtuigende cijfers: 20 kindjes méér dan in 2023. Leon is een van de vele zogenoemde retronamen die terugkeren van zowat een eeuw weggeweest.

– Niet Arthur maar Jules – met de Vlaams gespelde variant Juul – ook weer een retronaam, stond in 2022 op de derde plaats, zakte in 2023 naar de zevende plaats en klimt nu weer naar de tweede positie (+ 30). (lees verder onder de tabel)

– Arthur zakt dus van de eerste naar de derde plaats. Wel opmerkelijk dat de naam in 2015 al eens nummer 1 was en opnieuw in 2023. Nu een lichte terugval (- 7). Arthur is als jongensnaam nu al meer dan 20 jaar weer populair. De korte Vlaamse vorm Tuur vinden we op de 48e plaats.

– Noah zakt van de tweede naar de vierde plaats (- 5). Dit is in Vlaanderen al drie jaar op rij nummer 1 vóór Arthur. Dook in West-Vlaanderen pas in 2020 de top tien binnen (plaats 7). Noah is de Engelse spelling voor de Bijbelse arkbouwer Noach. Kwam bij ons vroeger amper voor en komt overgewaaid uit de Angelsaksische wereld.

– Lucas/Lukas was in West-Vlaanderen de topvoornaam in 2009, 2012 en 2016. De naam van de evangelist is al jaren een constante: na een vierde en zesde plaats nu weer een vijfde (+ 5). Vroeger was bij ons de verkorte vorm Luc populair, maar die zien we niet terugkomen.

– Wel weer een retronaam op de 6de plaats met Emiel/Emile – de Vlaamse en Franse spelling is gelijkluidend. Staat al enkele jaren in (of net buiten) de top tien: nu van 9 naar 6 met hetzelfde aantal.

– Louis was in 2023 van de 8e naar de 16de plaats gezakt en komt nu terug op 7, met nochtans slechts 5 méér dan het jaar voordien. Opvallend is dat Louis al meer dan 25 jaar bijna altijd in de top 10 staat (al derde in 1996!) zonder ooit nummer 1 te worden. De Engelse vorm Lewis staat op de 32e plaats, de Vlaamse spelling Lowie op de 47ste en de Bretons/Keltische vorm Loïc op 48.

– Op de 8ste plaats komen drie namen met gelijke cijfers: César, Victor en Theo, alle drie met een tweede spelling: Cesar en Theo met en zonder accent, Victor met c en k. Opmerkelijkste van de drie is wel César, naam die van de 17de plaats komt en qua aantal (eigenlijk niet zo veel) stijgt van 41 naar 46. Uiteraard van de Romeinse keizer (Gaius Julius) Caesar, wiens naam nadien ‘keizer’ ging betekenen, vandaar ook ons Nederlands woord. Cesar kwam bij ons vroeger ook wel een zeldzame keer voor. De spelling met Frans accent is veruit het populairst.

Victor is de zoveelste retronaam bij de jongens. Was 2e in 2019, 7de in 2022, teruggevallen naar de 13de plaats in 2023 en nu toch weer in de top tien (+ 3). Van de 5de tot de 15e plaats liggen ze allemaal dicht bij elkaar. De spelling met c komt twee keer zo veel voor als met k. Ook de verkorte vormen Vic/Vik is al een tijd populair: van de 5de plaats in 2023 nu teruggevallen naar de 23e (- 24).

Helemaal nieuw in de top tien is Theo (28 keer zonder, 18 keer met accent). Komt van de 25e plaats. Meestal verkorting van Theofiel of Theodoor (uit het Grieks respectievelijk ‘vriend van God’ of ‘godsgeschenk’). Moeilijk na te gaan of de bekendheid van politicus Theo Francken iets met de populariteit te maken heeft.

Opvallend bij de jongensnamen is dat we op zes namen uit de top tien het etiket ‘retro’ plakken, doordat ze pakweg 100 jaar geleden populair waren en dat nu al een tijdje opnieuw zijn. Er volgen er wat verder nog enkele. Nieuw in de top tien tegenover 2023 zijn Louis, César, Theo en Victor. Uit de top tien van 2023 gevallen zijn Maurice, Vic, Charles en Matheo. In West-Vlaanderen zien we nog maar weinig islamnamen in de top 100. Mohamed/Mohammed vinden we op 30e plaats, iets lager dan het jaar voordien (- 6).

Renée haalt het nipt van Olivia

Bij de meisjesnamen werd het dus een spannende nek-aan-nekrace tussen Olivia (twee jaar na elkaar nummer 1) en Renée, die op het eind met één kindje méér het pleit won!

– Het was uiterst spannend bij de meisjesnamen. De Franse Renée was in 2022 10de en klom in 2023 naar de 3e plaats. Nu naar 1, al is het in absolute cijfers wel ook maar dat eentje méér dan in 2023. Tien jaar geleden werd Renée nog maar 28 keer gegeven (21e plaats), vooral in de regio Kortrijk. Opmerkelijk: de ook op ‘ée’ eindigende Frans meisjesnamen Esmée, Aimée en Romée zijn ook vrij populair. Ook raar: mannelijke tegenhanger René komt niet eens in de top 100 voor (7 keer gegeven maar). (lees verder onder de tabel)

– In Vlaanderen is Olivia drie jaar op rij nummer 1. Dat was in onze provincie ook het geval in 2022 en 2023. De welluidende internationale meisjesnaam is relatief nieuw bij ons, maar komt nu de voorbije 10 jaar zóveel voor dat het tijd lijkt voor andere, zoals dat bij voornamen gaat. Tussen 2015 en 2024 telden we in West-Vlaanderen 561 Olivia’s (en toch ook al bijna 400 Renées)!

– De top vier had er zelfs net anders kunnen uitzien, want de verschillen zijn opvallend klein. Zo klom Juliette van de vierde plaats naar de derde plaats met precies dezelfde cijfers als in 2023. De verkleinvorm van Julie doet het al een tijdje goed en stond in 2014 en 2015 ook al eens derde.

– Een opvallende 4de plaats voor Nora: was in 2016 al eens nummer 1, stond in 2022 op de 3e plaats en was in 2023 gezakt naar de een gedeelde 7de plaats. Werd 7 keer gegeven in de Engelse spelling Norah (zoals bij zangeres Norah Jones).

– Op de 5de plaats staat Alice. Nieuw in de top tien maar toch niet helemaal: eindigde 13de in 2023 maar kwam toen ook van de vijfde plaats. Kan ook Engels klinken, maar bij ons wel meestal op zijn Frans uitgesproken. Komt nochtans van de oer-Vlaamse naam Adelheid (‘van edele aard’). Vroeger kwam ook Alida voor en er is ook de vorm Adèle (Engels Adele). Ondanks de bekende Britse zangeres niet in de top 100.

– De meest opvallende meisjesnaam in de top 10 is toch wel op de 6de plaats Cézanne. In 2023 kregen 25 meisjes die naam (27e plaats), nu 42. Cézanne kennen we als familienaam van de Franse schilder Paul Cézanne (1839-1906) maar van hem zal die populariteit toch niet komen. Vanwaar wel? Zien sommigen er een vrouwelijke vorm van César in? In Frankrijk komt Cézanne als meisjesnaam zo goed als niet voor.

– Het Frans klinkende Céleste, met of zonder accent, gaat van 6 naar 7 met precies hetzelfde aantal (40). Gelijk op de 7de plaats staat Mona (+ 1 tegenover 2023). Dat kan een vorm van Monica of Ramona zijn, maar is in het Italiaans een verkorte vorm van ‘madonna’ (cf. Mona Lisa).

– Anna, het jaar voordien tweede, strandt nu op de 9de plaats (-15). Eindigde in 2022 11de en blijft toch nog populair. Het is als retronaam bij de meisjes een uitzondering.

– Amélie (het meest met accent) sluit de top tien af. Klinkt wat oud maar is qua opkomst toch vrij recent. Stond vier jaar na elkaar op 1 tot 2019 en blijft sindsdien in de top tien.

In tegenstelling tot bij de jongensnamen zien we bij de meisjes weinig zogenoemde retronamen. Wel staan in de top tien opmerkelijk veel Frans klinkende namen zoals Renée, Juliette, Alice, Cézanne, Céleste, Amélie… en daaropvolgend Cilou en Lucie. Bij de meisjesnamen wordt duidelijk vooral belang gehecht aan ‘vrouwelijke welluidendheid’ en die vindt men blijkbaar vooral bij Franse namen. Nieuw in de top tien tegenover 2023 zijn Alice en Cézanne. Uit de top tien gevallen zijn Mila, Lily, Elena en Leonie (er stonden in 2023 zes namen gelijk op de zevende plaats…).