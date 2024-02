Olivia en Arthur zijn de populairste voornamen van 2023

KW Beebee ligt vandaag vrijdag in de winkelrekken en curieuzeneuzen als we zijn, gaan we dan altijd ook even piepen wat de populairste voornamen van 2023 waren. Zes jaar na elkaar was Leon, met of zonder accent, in West-Vlaanderen de meest gegeven jongensnaam. In 2023 klimt Arthur echter naar de eerste plaats. Bij de meisjesnamen is Olivia voor het tweede jaar op rij – en met voorsprong – de meest gegeven voornaam.

Arthur is terug…

Zes jaar op een rij was Leon/Léon in West-Vlaanderen de eerste jongensnaam. In 2023 moet hij de duimen leggen voor Arthur die in 2015 al eens nummer 1 was, maar in 2022 nog op de vijfde plaats strandde. Het is een van de vele ‘retronamen’ die na vele jaren terugkeerde. Zo is Arthur de eigenlijke voornaam van Will Tura, geboren in 1940 maar ook veel eerder kwam Arthur frequent voor. Is nu al meer dan 20 jaar opnieuw populair. De oorsprong van de (internationale) naam is duister maar is het meest bekend van de koning uit de legende van de Ronde Tafel.

Noah behoudt de tweede plaats. Is in Vlaanderen de nummer 1 vóór Arthur. Dook in West-Vlaanderen pas in 2020 de top tien binnen (7e plaats). Noah is de Engelse spelling voor de Bijbelse naam Noach, de arkbouwer uit het Oude Testament.)

Leon/Léon verliest dus na zes jaar de koppositie en zakt naar de derde plaats. Heel groot zijn de verschillen tussen de eerste drie jongensnamen evenwel niet.

Maurice op de vierde plaats is wel een verrassing. Kwam al eens in de top tien (8e) in 2020, maar viel in 2022 terug naar de 21ste plaats met 37 eenheden. Nu zijn er dat 20 méér. Het is ook een voornaam die generaties geleden populair was. De Vlaamse vorm Maurits wordt amper gegeven (3 keer).

Vic/Vik springt van de 15de naar de 5de plaats. De verkorte vorm van Victor was in 2021 wel al eens achtste. Victor/Viktor zelf was 2e in 2019, 7de in 2022 en zakt nu naar de 13de plaats.

Lucas/Lukas was in West-Vlaanderen de topnaam in 2009, 2012 en 2016. De naam van de evangelist is al jaren een vaste waarde en zakt nu van de 4e naar de 6de plaats.

Charles kwam – door voetballer Charles Deketelaere? – in 2022 de top tien binnen (10de) en blijft ongeveer status quo.

Jules/Juul, alweer een retronaam, stond in 2023 op de derde plaats en is nu met Charles zevende.

Emiel/Emile – de Vlaamse en Franse spelling is gelijkluidend – gaat van de 18de naar de 9e plaats maar stond in 2019 en 2021 ook al eens net in de top tien (10e en 9e).

Matteo, de Italiaanse vorm van de naam van de evangelist Mattheus, was in 2022 de 6de en in 2023 samen met Emiel de 9de jongensnaam met zijn diverse gelijkluidende varianten Mateo, Matheo/Mathéo of Mattheo. Matteo komt het meest voor.

OPVALLEND:

Uit de top tien gevallen zijn: Victor, Louis en Remi/Rémi, in 2022 respectievelijk 7e, 8e en 9e. De algemene trend is al jaren dezelfde: aan de top staan vooral ‘oude’ voornamen die terugkeren. Alleen Noah, Lucas, Matteo en de vorm Vic/Vik van Victor kwam vroeger weinig of niet voor. Opmerkelijke klimmers buiten de top tien zijn Elias, Achiel en Henri. In West-Vlaanderen zien we nog maar weinig islamnamen in de top 100. Opmerkelijk is dit jaar de 21ste plaats van Mohamed/Mohammed: stond in 2022 op de 81ste plaats. Ook de spelling Muhammad staat nog net in de top 100.

Olivia blijft nummer 1

Het heeft in West-Vlaanderen even geduurd voor Olivia – in Vlaanderen al enkele jaren nummer 1 bij de meisjes – aan de top kwam. Dat gebeurde in 2022 en dat gebeurt in 2023 opnieuw en met ruime voorsprong. De welluidende internationale meisjesnaam kwam in 2015 voor het eerst de top tien binnen.

Opmerkelijk op de tweede plaats – want komend van de 11e plaats in 2022 – is Anna. De naam van de moeder van Maria was in 2020 wel al derde en in 2021 zesde. Een paar generaties geleden waren de vormen An/An en Anne populair en destijds ook Annie, naast dubbelnamen als Anne-Marie of Annemie.

De Franse meisjesnaam Renée sloot in 2022 de top tien af en klimt nu naar de 3e plaats. In absolute cijfers is het wel maar een vooruitgang van vier.

De eveneens Franse naam Juliette stijgt van de zevende naar de vijfde plaats (net zoals in 2021) maar is bijna evenveel keer gegeven als in 2022. De verkleinvorm van Julie doet het al een tijdje goed en stond in 2014 en 2015 al eens derde.

De moderne naam Mila – mede populair geworden door actrice Mila Kunis – eindigt vijfde tegenover vierde in 2022 en lijkt wat op de terugweg.

Céleste, met of zonder accent, was in 2022 nieuw in de top tien (7e). De Frans klinkende meisjesnaam stond in 2021 nog maar 24e en klom in eenheden van 30 naar 48.

Amélie/Amelie stond vier jaar naeen op 1, viel in 2020 terug naar de tiende plaats en stond in 2022 weer zesde, nu zevende.

Opvallend is dat liefst 6 meisjesnamen in 2023 39 keer gegeven werden en zo de 7de plaats delen. Elena, Spaanse vorm van Helena, stond in 2022 nog 28ste! Leonie/Léonie (vrouwelijke vormen van de topjongensnaam Leon) stond in 2022 op de 21ste plaats en nu voor de eerste keer in de top tien. Lily/Lilly (korte Engelse vormen van Elisabeth) stond in 2022 op de 15de plaats. Helemaal nieuw in de top tien is Mona, in 2022 nog 33e. Kan een vorm van Monica of Ramona zijn, maar is in het Italiaans een verkorte vorm van madonna (cf. Mona Lisa). Opvallend is ook Nora in dit rijtje, want stond in 2022 nog op de 3e plaats en was in 2016 zelfs nummer 1. Kent de voorbije jaren ups en downs.

Opvallend:

Meest opmerkelijk is wel hoe Camille in 2021 in één ruk van de 12e naar de eerste plaats sprong bij de meisjesnamen en in 2022 op de tweede plaats bleef, maar nu uit de top tien tuimelt naar de 21ste plaats. Nochtans kent de populariteit van de Wevelgemse zangeres-actrice Camille Dhont een hoogtepunt. Eigenlijk is de Franse vrouwelijke vorm van Camiiel/Kamiel al een tijd populair (als eens 9de in 2017): in 2001, het geboortejaar van bekende Camille, stond haar naam op de 27e plaats. Uit de top tien van 2022 gevallen zijn Alice (van 5 naar 13) en Esmée (van 7e ineens naar 56e). In tegenstelling tot bij de jongensnamen, zien we bij de meisjesnamen maar weinig ‘retronamen’.

Met dank aan het agentschap Opgroeien voor de cijfers. Gelijkluidende of zo goed als gelijk gespelde varianten (zoals Lucas/Lukas en Céleste/Celeste beschouwen we als dezelfde voornaam.

