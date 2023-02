Dit zijn de populairste namen van 2022

Geen al te grote verschuivingen tegenover 2021. Opmerkelijk bij de jongensnamen is wel dat Leon nu al voor de zesde keer op rij de nummer 1 is. Bij de meisjesnamen moet Camille, nipt op nummer 1 in 2021, nu de duimen leggen voor Olivia die het met vrij ruime voorsprong haalt.

Zes op een rij voor Leon

Leon (met of zonder accent) is in 2022 in West-Vlaanderen voor de zesde keer op rij de meest gekozen jongensnaam maar is nu toch opmerkelijk minder gegeven dan de vorige jaren: van 105 in 2021 naar 77. Stond in 2011 voor het eerst in de top tien.

Noah/Noa komt wel dicht bij Leon/Léon en klimt van de 4e naar de 2e plaats. Toch is in absolute cijfers de stijging niet heel groot: van 64 naar 73. Dook pas in 2020 de top tien binnen (7e plaats). Noah is de Engelse spelling voor de Bijbelse naam Noach, de arkbouwer uit het Oude Testament. Opmerkelijk: de spelling Noa (zoals voetballer Noa Lang) kwam maar 6 keer voor (en ppk 3 keer voor meisjes).

Jules zakt van de tweede naar de derde plaats, met Juul als vervlaamste spelling.

Lucas-Lukas klimt van de 5e (weer) naar de 4e plaats. Stond drie keer op nummer 1 (laatst in 2016). Was in 2021 achteruitgegaan in absolute cijfers, nu weer vooruit. De naam van de evangelist houdt al 20 jaar goed stand.

Arthur zakt van de derde naar de vijfde plaats. Was nummer 1 in 2015. Is ook in absolute cijfers behoorlijk gedaald. De verkorte vorm Tuur werd 15 keer gegeven.

Matteo klimt van de tiende naar de zesde plaats. Het is de Italiaanse vorm van de naam van de evangelist Mattheus. Stond in 2017 al eens op de tweede plaats. Er zijn onder andere ook de gelijkluidende varianten Mateo, Matheo, Mattheo of Mathéo.

Victor (of Viktor) gaat van de vijfde naar de zevende plaats maar blijft in absolute cijfers gelijk. De verkorte vorm Vic (Vik) stond in 2021 op de achtste plaats en is nu uit de top 10 gevallen naar de 15de plaats.

Louis daalt van de vijfde naar de achtste plaats maar blijft in absolute cijfers quasi gelijk. Blijft al jarenlang opmerkelijk sterk. Opvallend is dat Louis al meer dan 25 jaar in de top 10 staat (al derde in 1996!) maar zonder ooit nummer 1 te worden. De Engelse vorm Lewis staat op de 16e plaats, de Vlaamse spelling Lowie op de 48ste, een stuk lager dan de vorige jaren.

Op de 9de plaats staat nieuw in de top 10 Remi/Rémi. Deze retronaam stond al vijfde in 2013 en viel daarna soms binnen, soms buiten de top tien. Was 11e in 2021 en nu dus weer bij de eerste tien met slechts drie eenheden meer dan in 2021..

Op nummer 10 en als nieuwkomer in de top tien vinden we Charles. Stond in 2021 nog maar op de 23e plaats en klimt van 35 naar 50 eenheden. Het kan allicht te maken hebben met de populariteit van voetballer Charles De Ketelaere, die intussen wel Club Brugge verlaten heeft.

Opvallend

Uit de top tien gevallen zijn Vic/Vik en Emiel/Emile: ze waren beide nochtans nieuwkomers in 2021. Het blijft al een aantal jaren opvallend hoe ‘oude’ voornamen terugkeren: zeven in de top tien: Leon, Arthur, Jules, Victor, Louis, Remi en Charles. Alleen Noah, Lucas en Matteo zijn recentere voornamen. Opmerkelijke klimmers zijn onder meer Marcel (ook retro), Finn, Theo en Lio. Die laatste (30 keer gegeven en op de 30e plaats) was nochtans bekend als meisjesnaam (van de Belgisch-Portugese zangeres met die artiestennaam). Er kregen wel ook nog 6 West-Vlaamse meisjes de voornaam Lio. In West-Vlaanderen zien we nog maar weinig islamnamen. Op de 32e plaats staat Adam, eigenlijk evengoed een christelijke naam maar in de Koran ook de eerste profeet. Rayan (niet verwant met de Engelse voornaam Ryan) en Ali staan respectievelijk op de 63e en 89e plaats. Muhammad, Mohammad en Mohammed staan 68e, 79e en 86e.

Olivia eindelijk nummer 1

Olivia was in 2021 in Vlaanderen nummer 1 bij de meisjes maar moest in West-Vlaanderen nipt Camille laten voorgaan. Nu is Olivia uitgesproken nummer 1. De naam kwam in 2015 voor het eerst de top tien binnen en stokte de laatste drie jaar telkens op de tweede plaats. Olivia is een moderne internationale naam.

Het was opmerkelijk hoe Camille in 2021 in één ruk van de 12e naar de eerste plaats sprong bij de meisjesnamen. Werd toen 66 keer gegeven, nu nog 57 keer. Je kon/kunt hierbij denken aan de populariteit van de Wevelgemse zangeres-actrice Camille Dhont. Het kan meespelen maar ze is zelf nog jong en haar voornaam is al een tijd populair (al eens 9de in 2017). In haar geboortejaar 2001 stond Camille op de 27e plaats.

Nora klimt van de vierde weer naar de derde plaats. Was in 2016 al eens nummer 1, verdween in 2020 ineens uit de top tien (14de) en leek dus op de terugweg. Niet dus. Onder invloed van actrice Nora Gharib? Opvallend: Nora wordt ook in de islam gegeven.

De moderne naam Mila – mede populair geworden door actrice Mila Kunis – eindigt vierde net als in 2020 maar was in 2021 gezakt naar de achtste plaats.

Achtste in 2020, zevende in 2021 en nu vijfde is Alice. Kan zowel op z’n Engels als op z’n Frans uitgesproken worden, al komt deze meisjesnaam eigenlijk van de Vlaamse naam Adelheid.

Een beetje verrassend op de zesde plaats staat Amélie/Amelie. De naam stond vier jaar naeen op 1 en viel in 2020 terug naar de tiende plaats. Is nu weer licht gestegen. De spelling met accent wordt steeds meer gegeven dan die zonder (37 tegenover 13). Het is moeilijk na te gaan of de uitspraak altijd verschilt.

Helemaal nieuw in de top tien is Céleste, met of zonder accent op de 7e plaats. Deze Frans klinkende meisjesnaam stond in 2021 nog maar 24e en klom in eenheden van 30 naar 48. De uitspraak zal dezelfde zijn, maar Céleste met accent is 36 keer gegeven, zonder 12 keer.

Op een gedeelde zevende plaats, ook helemaal nieuw en ook Frans is Esmée. Ook hier hebben we overwegend de spelling met accent (38 keer) en slechts tien keer zonder. Stond het voorgaande jaar pas op de 19e plaats.

Ook op de gedeelde zevende plaats staat de Franse meisjesnaam Juliette die van de vijfde plaats gezakt is maar bijna evenveel keer gegeven werd als in 2021. Juliette doet het al een tijdje goed en stond in 2014 en 2015 al eens derde.

Renée, nog een Franse meisjesnaam sluit de top tien af. Is ook niet echt nieuw want stond in 2020 op de negende en in 2021 op de achtste plaats. Renée werd maar één keer minder gegeven dan in 2021

Opvallend

Opvallend zijn twee namen die uit de top tien gevallen zijn. Opmerkelijk is de terugval van Marie van de derde naar de 12de plaats. De Franse vorm van Maria was nummer 1 in 2015 en is een van meeste constante meisjesnamen van de voorbije decennia. Anna (de naam van de moeder van Maria) was in 2020 verrassend tweede en in 2021 zesde, nu 11e. Terwijl bij de jongensnamen in de top tien veel ‘oude’ namen blijven opduiken, is dat niet het geval bij de meisjesnamen. Het gaat hooguit eventueel om Nora, Alice en Juliette. Wel opvallend zijn de Franse meisjesnamen: zeven in de top tien. Enkel Olivia, Nora en Mila zijn niet-Frans. Amélie kan ook Frans genoemd worden, al is de oorsprong Germaans. Het succes van de Franse namen heeft te maken met het feit dat welluidendheid bij meisjesnamen belangrijker is dan bij jongensnamen. Opvallend is ook dat qua aantal het verschil tussen de tweede en de tiende naam niet groot is.





Met dank aan het agentschap Opgroeien voor de cijfers. Gelijkluidende of zo goed als gelijk gespelde varianten (zoals Leon/Léon, Lucas/Lukas of Victor/Viktor en Céleste/Celeste) beschouwen we als dezelfde voornaam.