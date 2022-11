Leerlingen schenken speelgoed, boeken en kledij aan Sociaal Huis

De leerlingen van het 7de jaar Kinderzorg uit het MAST Sint-Andries schonken op vrijdag 25 november speelgoed, boeken en kledij aan het Sociaal Huis van Ichtegem. De leerlingen zamelden het materiaal zelf in. Dat alles kadert in de Warmste Week.

De Warmste Week, het goede doeleninitiatief van radiozender Studio Brussel, staat dit jaar in het teken van kansarmoede. De leerlingen van het 7de specialisatiejaar kinderzorg van middelbare school MAST in Sint-Andries besloten zich voor dit project in te zetten.

“De sociale dienst geeft al enkele jaren infonamiddagen aan de leerlingen uit het 7de jaar kinderzorg in het kader van de lessen ‘Armoede bij kinderen’”, verduidelijkt verantwoordelijke schepen Willy Hosten. “Zo ook dit jaar. De leerlingen van het 7de jaar hebben in het kader van de Warmste Week het initiatief genomen om speelgoed, boeken en kledij in te zamelen voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Het ingezamelde gerief willen zij graag schenken aan ons Sociaal Huis voor de mensen in kansarmoede op onze gemeente. Dit zal gebeuren tijdens de infosessie in ons Sociaal Huis. We zijn natuurlijk heel blij met dit initiatief en zorgen ervoor dat al het ingezameld materiaal goed terechtkomt!”