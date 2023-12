Landbouwerskoppel uit Wulpen wint Koperen Kievit Award

Donderdagavond 7 december mocht landbouwer Jos Depotter uit Koksijde-Wulpen de Koperen Kievit Award op het symposium van de vereniging Boerennatuur Vlaanderen, die dit jaar haar vijftiende verjaardag vierde. Jos Depotter en zijn vrouw Els Beuselinck kwamen als winnaars uit de bus nadat ze al eerder waren geselecteerd in de top vijf van genomineerden.

Beloning voor inspanningen

Voor deze wedstrijd hadden zich 23 boeren uit heel Vlaanderen ingeschreven, waarna de jury er uiteindelijk vijf heeft genomineerd die in aanmerking kwamen voor de titel van ‘de meest boerennatuurlijke boer(in) van Vlaanderen’. Jos Depotter en Els Beuselinck overtuigden de jury dat zij het landbouwerskoppel zijn dat de meeste inspanningen levert omtrent landschapsbeheer, water- en bodemconservering, waterkwaliteit, de biodiversiteit verhogen, … Uiteindelijk haalden ze het dankzij het totaal van de stemmen op Facebook, de likes met hun YouTubefilmpje en de stemmen van de aanwezigen op het symposium.

“Boeren steken hun nek uit om natuurinclusieve maatregelen toe te passen op hun bedrijf, maar krijgen daarvoor lang niet altijd de waardering. Sterker nog, zij worden in de media vaak weggezet als natuurvervuilers”, verklaart Bart Schoukens, secretaris Boerennatuur Vlaanderen.

Meer dan tien jaar ervaring

Jos en Els leggen zich al meer dan tien jaar toe op akkerbouw, waarbij ze vooral focussen op een goede bodemstructuur en proberen ze de grond minimaal te bewerken. Een betere grondbewerking beperkt ook de bodemverstoring. Ze zijn gestart met directe inzaai van groenbedekkers, soms bij het dorsen van de granen, maar ondervonden problemen met ‘emelten’ (muggenlarven). “Dat was een tegenvaller”, zegt het koppel. “Maar we hebben de moed en de strijd niet opgegeven!”

Dit jaar zijn ze ook begonnen met mechanische onkruidbestrijding en zetten ze zich maximaal in op een lichte grondbewerking, waardoor de grond makkelijker opwarmt en kruimelt. Ze kiezen doelbewust voor zomerteelt, wat zich vertaalt in minder input en een haast permanente begroeiing van alle percelen. Een derde van de beteelde oppervlakte wordt uitgebaat in beheersovereenkomst met VLM, en er zijn perceelsranden en faunavoedselgewas. Jos en Els voorzien ook streekeigen bijenvriendelijke erfbeplanting, er zijn bijenhotels, nestgelegenheid voor kerkuil, steenuil, torenvalk, zwaluwen… En ze delen hun toekomstvisie: “We zijn getriggerd om te blijven verduurzamen. We willen ons steentje bijdragen om te voldoen aan de maatschappelijke uitdagingen en een klimaatrobuust landbouwbedrijf overdragen aan de volgende generatie.”

Prijzen

De trotse winnaars werden kregen naast de Koperen Kievit een bijenhotel, anderhalve kilo bloemenmengsel en een cheque van 2.000 euro uitgereikt met steun van Werkers. “Dat bedrag delen we met de andere deelnemers”, besloot het West-Vlaamse landbouwerskoppel.

Boerennatuur Vlaanderen is een vereniging van land- en tuinbouwers die zich inzet voor een biodiverse, klimaatrobuuste en economisch sterke landbouwsector in Vlaanderen. Via tal van projecten en agrobeheergroepen werken ze samen met heel wat landbouwers in Vlaanderen om oplossingen te realiseren die landbouw en natuur of ecologie en economie beter met elkaar verbinden.