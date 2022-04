Kunstsmeden aan de slag voor Oekraïne op parking aan gemeentehuis Lendelede

Op zaterdag 16 april zal kunstsmid Luc Vandecasteele met een aantal vrienden op de parking voor het gemeentehuis leuke objecten smeden en verkopen. “De opbrengst van dit evenement gaat naar een bevriend smedenkoppel uit de Oekraïense stad Ivano Frankivsk dat er medicatie zal mee aankopen en bezorgen aan de mensen die dit het hoogst nodig hebben” zegt Luc.

Luc Vandecasteele is een kunstsmid met passie voor het vak. Een passie waarin hij voor de volle honderd procent gesteund wordt door zijn vrouw Christine Victor. Ze organiseerden enkele keren op het Sint-Elooisfeest een kunstsmidevenement in hun vroegere atelier in de Spoelwielenlaan.

Wereldkampioen

Luc is ondertussen bij zijn collegasmeden in binnen- en buitenland goed bekend. Hij was onder andere wereldkampioen kunstsmeden in het Italiaanse Stia, hij was de bezieler van het grote poppymonument voor de gesneuvelden in WO I op de Grote Markt in Ieper en Luc en Christine waren ook vele jaren graag geziene gasten op buitenlandse smedenevenementen.

“In 2005 was ik met Christine op zo’n smedenevenement in Ybbsitz in Oostenrijk”, zegt Luc. “Daar ontmoette ik voor het eerst het Oekraïense smedenkoppel Sergey en Olga Polubotko. Door hen werden we de jaren erop uitgenodigd om in Ivano Frankivsk, een stad in het westen van Oekraïne, op een 120-tal km van Lviv, een bijeenkomst van smeden uit heel Europa bij te wonen. De jaren daarna zijn we nog een zestal keer naar Oekraïne getrokken en ondertussen zijn Sergey en Olga goede vrienden geworden. We ondervonden daar welk gastvrij volk ze zijn.”

Volgens onze Oekraïense vrienden is er een groot tekort aan medicatie

Sinds de oorlog uitbrak in Oekraïne hadden Luc en Christine al opnieuw contact met Sergey en Olga. “Ze hebben het daar heel moeilijk, zeggen ze. Ook daar waren er al bombardementen van de Russen. Volgens onze Oekraïense vrienden is daar vooral een groot tekort aan medicatie.”

“Vandaar dat bij ons het idee opkwam iets te doen voor die mensen. En aangezien ik al enkele keren een smedenevenement organiseerde in Lendelede met medewerking van de gemeente, belde ik burgemeester Carine Dewaele op met de vraag of we op zaterdag 16 april een smedenevenement mochten organiseren op de parking voor het gemeentehuis. Met een aantal smeden uit het hele land en misschien ook uit Nederland. En dat was meteen oké! De gemeente zorgt onder andere voor de nodige infrastructuur.”

Betaalbaar

Die zaterdag zal ‘Smeden met Vrienden’ – zo noemt Luc zijn vriendenclub van kunstsmeden – er allerlei objecten smeden. “Betaalbare objecten die we dan aan de bezoekers van ons evenement zullen verkopen. De opbrengst gaat rechtstreeks naar Sergey en Olga.”

“Niet voor hen persoonlijk natuurlijk en dat bevestigden ze trouwens in een brief aan burgemeester Carine Dewaele. Zij zullen ervoor zorgen dat de aangekochte medicatie bij de juiste mensen terechtkomt. Christine en ik hopen nu dat er heel wat volk op dat evenement afkomt en een of ander object koopt.”