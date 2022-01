Krak van Roeselare: “Met ons team hebben we erg veel steun aan elkaar”

Mieke Corneillie van de Dienst Spirituele Zorg in AZ Delta Roeselare is verkozen tot Krak van Roeselare. Een titel die ze meteen met haar collega’s wil delen. We schoven even aan voor een babbel in de nieuwe Stilteruimte van AZ Delta.

Mieke Corneillie maakt deel uit van de Dienst Spirituele Zorg van AZ Delta. “In totaal zijn we met negen personen (Anne Coussement, Bruno Vanruymbeke, Chris Deconinck, Els Margodt, Emmanuel Wybo, Eva Albrecht, Ilse Plancke, Ingrid Espeel en Mieke Corneillie, red.) die de vier campussen van AZ Delta bestrijken. Dus niet enkel de hoofdcampus in Rumbeke, maar ook de Brugsesteenweg in Roeselare en de campussen in Menen en Torhout. Niet iedereen werkt voltijds en een van onze collega’s is nog herstellende van corona. We vormen een hecht team en hebben veel aan elkaar in onze job die emotioneel best zwaar kan zijn. We hadden het afgelopen jaar onze handen best vol. We staan klaar voor mensen die met spirituele of existentiële vragen zitten. Iemand die ongeneeslijk ziek wordt verklaard, vraagt zich vaak af waarom dat hij of zij net moest overkomen. Maar we staan de patiënten en hun familie ook bij als het levenseinde nadert.”

En in 2021 moest men in de vier campussen afscheid nemen van 1.261 mensen. “We staan 7/7 en 24/24 klaar. We werken met een wachtdienst en een beurtrol, in 2021 hadden we 194 oproepen buiten de kantooruren en in de weekends. Dat gaat dan in het overgrote deel om de vraag naar een ziekenzalving bij een naderend overlijden. Ook wij kwamen vaak op de covidafdelingen, de omstandigheden waar in men afscheid moest nemen waren de jongste jaren niet altijd makkelijk. Het gebeurt soms ook dat we een patiënt bijstaan terwijl hij of zij via livestream in het ziekenhuis de uitvaart van een geliefde volgt.”

Nieuwe Stilteruimte

Ook aan nazorg wordt aandacht besteed. “In 2021 schreven we aan 1.470 families vier tot zes weken na het overlijden van hun geliefde een brief. Daarbij betonen we nog eens ons medeleven, maar we bieden hen ook nog de mogelijkheid tot contact aan. De familie wil dan bijvoorbeeld van de behandelende arts nog weten hoe het precies is gegaan. Maar vaak willen ze nog de verpleegkundige die het laatst gezorgd heeft voor de patiënt nog eens horen. Zo stierf hier iemand op de spoedafdeling en wou de familie weten wat hij nog het laatst gezegd had.”

Ondertussen is in AZ Delta een Stilteruimte in gebruik genomen. “Een beetje zoals een kapel vroeger, maar de ruimte is nu toegankelijk voor alle levensbeschouwingen. Er is hier plaats voor de Bijbel, maar ook voor de Koran. De Kast van de Kostbaarheden bevat symbolen van alle erkende levensbeschouwingen en in de tafel die hier staat zijn de emblemen van zes congregaties die aan de basis staan van dit grote ziekenhuis verwerkt.”

De Dienst Spirituele Zorg werkt dus niet enkele voor katholieken. ”Onlangs werd hier een moslimkindje te vroeg, levenloos geboren. In afwachting van de rituele wassing – die we hielpen mogelijk maken – kwamen de imam en de papa hier bidden. De dienst spirituele zorg is er voor alle levensbeschouwingen.”

“Voor het eerst van corona gehoord toen ik in Congo was” Hoe Roeselaars is de Krak van Roeselare? “Ik ben hier geboren en getogen. Ik ben niet de persoon die allerlei activiteiten bijwoont, maar ik kan me geen leven buiten Roeselare voorstellen. Het is ook een mooie stad. Voor eindejaar was het centrum prachtig versierd en verlicht. En het nieuwe stadhuis, waarbij er ook respect is voor de geschiedenis, spreekt me enorm aan.” Je bent ook een van de trekkers van de verbondenheid met het partnerziekenhuis in Congo. “Dat is in 2010 ontstaan in het Stedelijk Ziekenhuis waar ik toen actief was en ondertussen ondersteunen we met AZ Delta nog altijd het ziekenhuis Pay Kongila in DR Congo. Via de ngo Memisa zorgen wij ieder jaar voor een schenking van 12.500 euro om de dagelijkse werking van het ziekenhuis te ondersteunen. Ook de 22 gezondheidscentra die aan het ziekenhuis verbonden zijn en ongeveer een provincie bestrijken kunnen op onze steun rekenen. Al vier keer zijn twee medewerkers naar Congo geweest om daar ter plaatse de mensen te ondersteunen. In januari 2020 was ik er samen met dokter Nele Baert en toen sprak de plaatselijke hoofdgeneesheer er al over het coronavirus. Ik had er tot dat moment nog nooit van gehoord.”