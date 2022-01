Krak van Pittem : “De wereld rondreizen met andere graffiti-artiesten”

Julie ‘Djoels’ Bouckhuyt is verkozen tot de Krak van Pittem. De tattoo-artieste en sinds 2020 inwoner van Pittem, maakte de laatste jaren ook furore met haar graffitikunst. “Mijn eerste loon spendeerde ik aan spuitbussen.”

“Ik was al superblij dat ik genomineerd was, maar dat ik ook effectief de Krak ging worden, had ik nooit durven hopen”, vertelt Julie ons blij. “Ik vind het een eer dat ik, ondanks het feit dat ik hier nog maar een dik jaar woon, als winnaar uit de bus kwam. Tekenen en schilderen zat er bij mij van jongs af aan in. Op mijn zevende ging ik met een vriend van mijn moeder voor het eerst een tattooshop binnen. Op dat moment wist ik het zeker: dat wil ik ook worden. Toen ik negen was, kwam ik voor het eerst in contact met graffiti. Ook dat trok mij enorm aan en stimuleerde mijn creativiteit. Toen ik 12 was, bereikte dit een eerste klein hoogtepunt toen ik alle muren van onze tuin thuis vol spoot met graffiti. Onder andere via de

Eigen shop

“Toen ik in het zevende jaar van de humaniora stage moest doen in Waregem, was die firma vijf minuten verwijderd van een lokale tattooshop. Elk vrij moment ging ik daar naartoe en mocht ik helpen met poetsen, ontsmetten, enzovoort. Ik had een goede band met de eigenaar en heb van hem veel geleerd. Toen ik afstudeerde op mijn negentiende, opende ik mijn eigen tattooshop. Ik verdiende er al snel mijn brood mee. Rond die tijd nam ik ook de artiestennaam ‘Djoels’ aan. Zo kon ik de scheiding tussen werk en privé wat concretiseren.”

‘Ink Masters’

“In 2017 heb ik deelgenomen aan het tv-programma ‘Ink Master’, iets waar ik eigenlijk schoorvoetend aan begon onder lichte dwang van een vriend. Naarmate de competitie vorderde werd ik echter meer gedreven en gemotiveerd om het beste van mezelf te geven, wat uiteindelijk resulteerde in de eindoverwinning. Het spreekt voor zich dat de titel ‘Ink Master’ mijn carrière een positieve boost gegeven heeft en toch wel wat deuren geopend heeft.”

“Naast tatoeëren is graffiti altijd mijn tweede passie geweest. Mijn eerste loon gaf ik meteen uit aan spuitbussen. Rond mijn eenentwintigste werd ik lid van ‘Los Flamos’, een graffiti-crew van Vlaamse artiesten, die helaas inmiddels ter ziele gegaan is. Alles is echt in een stroomversnelling gekomen, toen ik Mata One uit Ronse leerde kennen, een grote naam uit de graffitiwereld. Met hem mocht ik mee naar opdrachten in onder andere Amsterdam en van hem heb ik echt veel geleerd. Door hem kreeg ik de smaak te pakken om te experimenteren met kleuren.”

“De voorbije jaren heb ik nog met tal van andere internationale artiesten samengewerkt en deelgenomen aan evenementen, waardoor ik nog veel bijleerde. Zo stond ik in 2018 in Parijs op Underground Effect, een van de grootste graffitifestivals in de wereld. Corona heeft uiteraard ook voor mij roet in het eten gegooid. Wanneer de pandemie voorbij is wil ik de wereld rondreizen om met andere artiesten samen te werken. Ik wil ook bewust professioneel niet te veel hooi op mijn vork nemen, zodat ik op mijn eigen tempo de creativiteit kan laten vloeien en er kan blijven plezier aan beleven.” (JG)

Je blaakt duidelijk van zelfvertrouwen. Waar haal je de drive om er creatief zo tegenaan te gaan? “Dat is iets wat ik vaak hoor, maar dat is zeker niet altijd zo geweest. De eerste jaren van mijn humaniora zat ik in Brugge op internaat en op school werd ik zwaar gepest door enkele medeleerlingen. De pesterijen gingen zelfs zo ver dat ik met paniekaanvallen moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Ik ben dan tijdens het vierde jaar van school veranderd en ben naar het KTA in Roeselare gegaan, omdat ik mentaal echt aan de grond zat. Toen ben ik ook begonnen met boksen, wat mijn zelfvertrouwen een boost gaf.” Hoe heeft dit groter zelfvertrouwen zich geuit? “Uiteraard voor een groot stuk in mijn creativiteit, maar ook in mijn streven om met wat mij overkomen is naar buiten te komen. Zo ben ik al verschillende keren in scholen gaan getuigen over mijn ervaringen met pesten.” Heb je nog een boodschap aan de pesters? “Met wat ik inmiddels bereikt heb zou ik hen willen tonen dat ze me niet klein gekregen hebben. Het is wellicht voor een deel door hun pestgedrag dat ik momenteel zelfverzekerd sta waar ik sta.”

BIO

Privé

Julie Bouckhuyt (29), alias ‘Djoels’, is afkomstig uit Meulebeke. Ze is de dochter van Claude Kindt en Johan Bouckhuyt en heeft nog een broer Gert-Jan. Ze heeft zes jaar een tattooshop gehad in Deinze, maar woonde in Markegem. In 2020 verhuisde ze dan naar de Paardestraat 6/1 in Egem, waar ze ook haar tattooshop heeft.

Opleiding

Julie studeerde publiciteit. In avondschool heeft ze daarnaast nog vier jaar airbrush gevolgd aan het CVO in Roeselare.

Vrije tijd

Julie heeft sinds enige tijd een vriend. “Gregory is het beste wat mij kon overkomen. Hij heeft wat discipline en regelmaat in mijn leven gebracht, wat mijn creativiteit ten goede komt.”