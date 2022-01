Krak van Oudenburg: “Mooie erkenning voor al mijn vrijwilligerswerk”

Tot grote vreugde van niet alleen hijzelf, maar ook zijn gezin, is Johan Taffeiren de Krak van Oudenburg geworden. “En ja, ik ben heel blij met deze titel. Dit was mijn tweede nominatie, want ik stond een tiental jaar geleden al bij de vijf kandidaten. Dat ik de meeste stemmen achter mijn naam kreeg, heb ik te danken aan mijn vele vrienden”, aldus Johan.

Bio Johan Taffeiren Privé Johan Taffeiren is getrouwd met Gina Willaert en is de papa van Jamie en Shauni. Het gezin woont in hartje Westkerke. Loopbaan Na zijn studies A2 informatica besloot Johan om beroepsmilitair te worden. Hij was 30 jaar gekazerneerd in Koksijde en nu al 6 jaar verbonden aan de Radio Communicatie Service (RCS) in Oudenburg. Op 1 januari 2023 gaat Johan met pensioen. Vrije tijd Veel vrijwilligerswerk: bij Mooi Makers, in het wielrennen bij de Kwaremontbus, is hulppiet en hulpkerstman, bestuurslid bij R.EV 1703 de fanclub van Remco Evenepoel. Daarnaast doet hij aan geo coaching, gaat veel wandelen en lopen, liefst voor het goede doel. Zijn volgende uitdaging wordt de 100 kilometer voor Kom op tegen Kanker.

“Ik hoorde hem plots een heel luide en uitbundige jaaaaaaaaaa uitstoten”, vertelt Johans echtgenote Gina Willaert. “Ik wist niet wat er gebeurde tot hij me kwam zeggen dat hij de Krak is.”

“Of ik blij ben met de titel? Zal wel zijn. Het is een ongelooflijke erkenning voor alles waar ik me voor inzet, voor mijn vele vrijwilligerswerk”, vindt Johan Taffeiren (54). “Ik had er eerlijk gezegd stiekem op gehoopt.”

Taffy

“De titel heb ik zeker te danken aan mijn vele vrienden die massaal gestemd hebben. Ik kreeg zelfs stemmen uit Engeland en Nederland.” In zijn woonplaats Westkerke en daarbuiten kennen ze de Krak als Taffy. “Ik word meestal zo aangesproken.” “Hij is een bekende Oudenburgenaar”, lacht echtgenote Gina.

Dat Johan Taffeiren zo bekend is, vloeit voort door zijn grote engagement voor het goede doel. Hij is ook heel sociaal, altijd klaar voor een groet of een babbeltje. Hij is zelfs populair bij de studenten, want tijdens de gezamenlijke blok gaat hij hen wel eens verwennen met een zak snoep.

Nog plannen

Voor 2022 staan er enkele plannen op zijn agenda. Zo zal hij opnieuw de 100 kilometer voor Kom op Tegen Kanker wandelen. “Dit om geld in te zamelen voor Team Steve, een vriend die zijn echtgenote verloor aan kanker. Verder wil ik de Dodentocht van Bornem over 100 kilometer stappen, plan ik de Omloop van Kluisbergen over 75 kilometer. Vanaf 1 januari 2023 komt er veel vrije tijd, want dan ga ik met pensioen als militair. Dan ga ik wel deeltijds aan de slag in de haven van Zeebrugge om auto’s te shunten. Dat is de wagens die met het schip toekomen naar een specifieke plek rijden vanwaar ze dan worden uitgevoerd. Om niet in een zwart gat te vallen”, lacht Johan.

De kans dat er een zwart gat komt, is wel bijzonder klein. Want onze Krak noemt een resem vrijwilligerswerk op: samen met echtgenote Gina schuimt hij regelmatig de straten van Oudenburg af om zwerfvuil op te ruimen; hij is ook bestuurslid bij R.EV 1703 (de fanclub van Remco Evenepoel, red.), en bij de Memorial Danny Jonckheere, is vrijwilliger in het wielrennen voor de Kwaremontbus, fungeert als hulppiet en hulpkerstman. “En ik ben beschikbaar waar nodig, waar iemand of een organisatie hulp van doen heeft.”

Sterke Gina

Om alle vrijwilligerswerk en activiteiten goed bij te houden en te plannen kan Johan Taffeiren beroep doen op echtgenote Gina. “Ik ben zijn secretaresse die af en toe toch stop! moet roepen, nu even iets anders. Denk dat dit eens hij met pensioen is, nog meer nodig zal zijn”, lacht de sterke vrouw achter de sterke man.