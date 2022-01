Krak van Nieuwpoort : “Wie stilletjes vereenzaamt, veroudert helaas ook vlug”

Wat is er bijzonder aan Ramskapelle?

“Ramskapelle is een heel bijzonder dorp, met de nadruk op dorp: iedereen kent hier iedereen, en als je iemand tegenkomt op straat krijg je een goedendag. Ramskapelle straalt nog dat landelijke uit, en je hebt hier een prachtig vergezicht, tot aan de bergen en tot in Frankrijk. Ik woon hier nu 51 jaar en ik zou er niet meer weg willen.”

Wat wil je nog gerealiseerd zien in Ramskapelle?

“We zitten al jaren met een verwarmingsprobleem in ons kerkje. Er zijn wel geen missen meer, maar er zijn nog begrafenissen, huwelijken en doopsels, en soms culturele manifestaties. De verwarming is niet je dat en maakt een hels lawaai. We hebben al een aantal berichten gestuurd naar het stadsbestuur en nu is beloofd om hieraan te verhelpen. Mijn grote wens is dat dat eindelijk eens in orde komt.”

Wat heeft corona teweeggebracht bij jou?

“In die periode ben ik regelmatig met de fiets tot aan de voordeur van de kinderen gereden om ze toch even te kunnen zien. Ik heb altijd geloofd dat het wel goed komt. Ik hoop dat het einde van de pandemie nu in zicht is en dat we weer normaal kunnen gaan leven, want mensen hebben contact met elkaar nodig.”