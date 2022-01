Krak van Middelkerke: “Iedereen mag me vragen een handje toe te steken”

Eric Vandewalle (69) woont nog maar 7 jaar in Middelkerke en toch wordt hij al de Krak van zijn gemeente. Een stunt ! Hij zal herinnerd blijven als de man die er in slaagde om oude tegelpannen van het casino in handen te krijgen en deze te laten bewerken door meer dan 300 bekende mensen. Hij is een van de meest actieve vrijwilligers van de gemeente.

We schrijven 2014 als het gezin Eric Vandewalle zich definitief vestigt in Middelkerke. “Ik ben zo blij dat we indertijd deze beslissing hebben genomen” zegt Eric. “Ik ben hier vrij snel geïntegreerd door mij bij de gemeente aan te melden als vrijwilliger en dat is allemaal enorm soepel verlopen. Middelkerke en Westende waren ons toen al goed bekend en we kwamen hier graag. Het was voor mij al een hele verrassing toen ik hoorde dat ik genomineerd was voor Krak van Middelkerke en het kan cliché klinken, maar ik had er echt niet op gerekend om de overwinning te behalen, want mijn vier medekandidaten waren stuk voor stuk ook mensen die het verdienen om Krak te worden.”

“Ik heb uiteraard mijn contacten aangesproken om voor mij te stemmen, vooral via Facebook dan. Het is ongelofelijk hoeveel mensen mij daarover hebben aangesproken. Toen ik vernam dat ik het gehaald had, kon ik het eerst niet echt geloven, maar wees maar zeker dat ik bijzonder vereerd ben met deze titel die ik met absolute waardigheid zal dragen. Men mag me nu nog meer aanspreken om een handje toe te steken of in te springen waar hulp nodig is. Ik ben iedereen enorm dankbaar voor de stemmen.”

Northsealteam

Eric voelt zich ondertussen een echte Middelkerkenaar en hij wordt ook zo aanvaard. Alles opsommen waar hij bij betrokken is, zou ons te ver leiden, maar we laten hem toch een en ander vertellen over zijn vrijwilligerswerk. “Ik draai mee met het cyclocrosscomité en ben actief bij passages van wielerwedstrijden of de organisatie van sportevenementen. Ik werk ook mee aan het Champagneweekend en Magisch Middelkerke en ben paraat tijdens huwelijksrecepties in het gemeentehuis. Ik ben lid van het Northsealteam en sta ook paraat om op het strand toe te zien dat mensen niet te dicht bij de zeehondjes komen. Ik werd ook aangezocht om een paar uur per week te fungeren als toezichthouder in het nieuwe Vita zwembad van Middelkerke”, zegt Eric.

Zeewientje

Hij behaalde ook zijn getuigschrift ‘aspirant wijnbouwer/wijnmaker’ en mag binnenkort pronken met zijn eigen wijn van zijn wijngaard bij Zeewientje in Wilskerke. Hij nam ook opvanginitiatieven voor gezinnen na de watersnood in de Ardennen, waardoor heel wat gezinnen uit Hamoir een tijd konden doorbrengen in Middelkerke. Zijn grote toekomstproject blijft dat van de tegelpannen van het oude casino, waaraan heel wat bekende mensen hun medewerking verleenden. De tegelpannen worden geveild ten voordele van de mugheli, wellicht bij de opening van het nieuwe casino. “Dat wordt de apotheose van het project”, besluit Eric.

Hoe ben je in Middelkerke terecht gekomen? “Eigenlijk kenden wij Westende beter, want vooraleer wij in 2014 definitief naar Middelkerke kwamen wonen, gingen wij al 25 jaar met vakantie in Westende. Ik ben vrij snel geïntegreerd door me aan te melden als vrijwilliger.” Waar kan je echt van genieten? “Ik kan van zoveel dingen genieten, eerst en vooral van mijn familie, mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. We hebben ook een grote vriendenkring.” Welke zijn je mooiste herinneringen aan je tegelpannenproject van het oude casino? “Het hele project zal me bijblijven. Ik ben er in geslaagd om 334 tegelpannen van het oude casino te laten bewerken door artiesten en bekende figuren. Meter van het project is Margriet Hermans, peter Paul Bruna en ik heb zoveel prachtige mensen ontmoet, onder wie Kamagurka, Herr Seele, Peter Goossens en Salvatore Adamo, met sommige onderhoud ik heel fijne contacten. De tegelpannen worden wellicht geveild ten voordele van de mugheli bij de opening van het nieuwe casino”

BIO

Privé

Eric Vandewalle werd geboren in Zwevezele op 13 september 1952. Hij is gehuwd met Christine Vroman en vader van twee dochters en een zoon. Hij heeft negen kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Loopbaan

Na zijn middelbare studies ging hij aan de slag als operator bij het waterzuiveringsstation NMDW in Beernem, vanaf 1974 in Gent. Hij werkt zich op tot hoofd interne diensten en in 2014 gaat hij met pensioen.

Vrije tijd

Hij was KWB-voorzitter in Zwijnaarde, medestichter van Heideakker en kookouder bij Chiro en Kajotters. In Middelkerke is hij vrijwilliger bij heel wat manifestaties. Hij houdt van lekker eten en zijn eigen wijngaard beheren.