Krak van Mesen: “Ik ben fanfare en klarinet na 25 jaar nog lang niet beu”

Emily Jengember was blij verrast dat ze verkozen is tot Krak van Mesen. “Ik zit helemaal niet op sociale media en via Facebook kon ik dus geen stemmen ronselen. Gelukkig kon ik rekenen op een sterke vrienden- en familiegroep die trots meldden via Whatsapp voor mij te hebben gestemd. Dank jullie wel allemaal!”

Emily is een geboren en getogen Mesense. Muziek is de rode draad in haar drukke leven. “Ik herinner me de momenten waar we knus in de huiskamer zaten bij pappie Guy Hellem en hij op de bugel speelde. Het werd het begin van een lang verhaal bij de Mesense Fanfare. In 2021 werd ik gehuldigd voor 25 jaar muzikante.” Emily speelt klarinet en is tevens al twee jaar penningmeester van de muziekvereniging.

“We zijn een sterke groep die na de repetities graag nog even bij een drankje blijft napraten. Dat we in Mesen niet zoveel horecazaken hebben als in andere steden stoort ons niet.” Emily kan ook genieten van de uitstappen met de muziekvrienden. “Tijdens de coronaperiode was dat uiteraard moeilijk. Hier in de straat wonen zes muzikanten, verdeeld over drie huizen. En dan was het een uitdaging om op onze feestdag Sint-Cécilia op voldoende afstand toch maar een deuntje te spelen in onze straat. Om achteraf met veel smaak en elk in onze eigen bubbel te genieten van de afhaalmaaltijd.”

Een uitdaging voor Emily is ook elk jaar de deelname aan La fête des Mountches in Waasten. “Ook al kan het verdomd koud zijn. Een tweede dikke trui, een kousenbroek en met het koplamp op het hoofd spelen we ons elk jaar opnieuw warm.”

Whatsapp

Haar verkiezing dankt Emily aan haar sterke vrienden- en familiegroep. En ook aan de tips van de voormalige Krak Luc Castelein. “Op straat werd ik de voorbije weken wel wat meer aangesproken. En mijn nominatie werd hot op de verschillende Whatsappgroepen waar ik deel van uitmaak. Dank ook aan mijn man Kurt, die via dit kanaal mijn nominatie nog wat meer in de verf zette. Ik voelde wel dat het leefde in Mesen. Mijn vrienden en familie waren er telkens als de kippen bij om mij te melden dat ik op hun stem kon rekenen.”

Dat Emily geen deel uitmaakt van de Facebookgigant is naar eigen zeggen geen groot gemis. “Ik heb er gewoon geen interesse in. Nee, voor mij hoeft het niet.” De verrassing zal na het weekend groot zijn in de vrije basisschool in Mesen, waar Emily juf is van het 5de leerjaar. “De nominatie verscheen in de krant tijdens de afkoelingsweek. Ik heb mijn leerlingen dus nog niets kunnen vertellen. Los van mijn verkiezing past dit goed in het thema rond de krant. Daar zal ik het volgende week dan ook zeker over hebben.”

Tweelingzus

Ondertussen reageert iedereen enthousiast op haar verkiezing, ook haar tweelingzus Evelyne. “Ze was blij voor mij en kwam me dan ook feliciteren als zus en als buur. Evelyne is trouwens ook muzikante, net als haar man Steven.” Ook de man van Emily is lid van de Mesense Fanfare; hij is er tamboer-majoor. “Hij geeft door middel van de grote stok aan wat er dient te gebeuren. Ik volg hem dan ook met veel plezier. Maar ook los van de fanfare, hoor.”

Je bent behoorlijk sportief? “Tijdens de lockdown heb ik samen met mijn vriendin Wendy getraind om 10 kilometer te lopen, wat ons ook gelukt is. Nu moeten we weer dringend onze loopschoenen uit de kast halen. We zijn en we blijven natuurlijk ook mama. En dan is er altijd wel iemand die naar een activiteit moet gebracht worden.” Je bent je kindertijd niet vergeten? “Nee, zeker niet. Een zalige tijd was het in het straatje van Mesen. Ons verstoppen in de maïsvelden en maar hopen dat de landbouwer ons niet zou vinden. En verder speelde ik veel met de hoelahoep. Toen ik van mijn man een hoelahoep kreeg voor Moederdag was ik zo weer vertrokken. Nu is het een fitnesshoepel geworden waarmee ik gedurende een 10-tal minuten probeer zowel links als rechts rond te draaien.” Je kijkt nu uit naar je favoriete vakantiebestemming? “Natuurlijk, we gaan al een paar jaar na mekaar naar de Spaanse Costa Brava. In Santa Cristina d’Aro vonden we niet alleen een kindvriendelijke camping, maar ook nieuwe Vlaamse vrienden. Ik vind het vooral ook belangrijk dat we als gezin op vakantie gaan.”

BIO

Privé

Emily Jengember (36) is een geboren en getogen Mesenaar. Ze is de tweelingzus van Evelyne en is getrouwd met Kurt Schots (49). Ze is de mama van Nine (12) en Lize (8), en de plusmama van Rune (19) en Kobe (21).

Loopbaan

Lerares in het 5de leerjaar van VBS Mesen.

Vrije tijd

Emily is penningmeester van de Mesense Fanfare en speelt er ook klarinet. Ze geniet graag van een après met de Mesense muzikanten. Daarnaast gaat ze vaak lopen met Wendy, haar loopbuddy, of doet ze aan andere sportieve activiteiten. Ze gaat graag op vakantie, met voorkeur naar de Costa Brava.

