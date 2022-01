Krak van Maldegem : “Gezond blijven is voor mij het allerbelangrijkste”

Wie in Maldegem aan wielrennen denkt, denkt automatisch aan Erwin Van Kerschaver. De 66-jarige man heeft in zijn gemeente al tal van wedstrijden georganiseerd en fietst zelf quasi dagelijks ondanks zijn beperking. Het levert hem de Kraktitel op.

Of Erwin Van Kerschaver blij is met de verkiezing, hoeven we hem niet eens te vragen. Al snel nadat de koffie op tafel komt, vertelt hij hoe opgetogen hij is. “Ik zie het als een erkenning voor mijn engagement bij heel wat organisaties van wedstrijden en andere zaken. Zo heb ik in 2002 het nationaal kampioenschap wielrennen naar Maldegem gehaald. Tom Steels won toen. De politie bezorgde ons achteraf het mooiste compliment. ‘We hebben dankzij jullie feilloze organisatie geen enkele interventie moeten doen’, vertelden ze ons. Ik zou het zo opnieuw doen, het was een prachtige dag.”

BK veldrijden

Hij droomt dan ook van een nieuw nationaal kampioenschap, maar dan in het veldrijden. “Er is op dit moment een weelde aan goede jonge veldrijders. Als Maldegem binnen enkele jaren het BK organiseert, is de kans op een lokale winnaar erg groot. Emiel Verstrynge rijdt de pannen van het dak, maar er zijn ook nog heel wat andere talenten.”

G-sport

Er gaat geen jaar voorbij waarin Van Kerschaver zich niet achter de organisatie van een wielerevenement schaart. In 2021 nam hij de organisatie van het Kampioenschap van Vlaanderen veldrijden voor Aspiranten en G-sporters op zich. “Ondanks de coronamaatregelen was dat een succesvol evenement. Er kwam drie keer meer volk langs dan verwacht en achteraf kregen we veel complimenten.”

“De gemeente heeft zich nu kandidaat gesteld om het Belgisch kampioenschap voor Aspiranten en Masters te organiseren in 2023 en 2024. Ook daar ga ik me volop voor inzetten. In een nationaal kampioenschap kruipt altijd nog heel wat meer werk”, vertelt de kersverse Krak. “Het moeilijkste aan zo’n organisatie is dat ik veel taken door anderen moet laten doen. Door mijn beperking kan ik zelf geen hekkens verplaatsen of zware dingen heffen. Gelukkig kan ik daarvoor op een team vrijwilligers rekenen.”

Sportwinkel

Daarnaast fietst de Maldegemnaar ook zelf nog dagelijks heel wat kilometers. Sinds hij een letsel aan zijn ruggenmerg heeft, zorgt fietsen ervoor dat hij met minder pijn kan gaan slapen. “Mijn dokters zeiden dat ik nooit meer zou kunnen fietsen, maar ik heb het tegendeel bewezen. Hopelijk kan mijn gezondheid nu stabiel blijven. We reizen vaak naar Spanje om er te fietsen en ook daar kan ik erg van genieten.”

Meer dan 25 jaar had Erwin Van Kerschaver met zijn ouders en familie een grote sportwinkel in Maldegem. “Maar toen ik na een nacht slapen niet meer kon stappen en lang moest revalideren, hebben we ons levenswerk moeten stopzetten. Tijdens onze uitverkoop net voor de sluiting stonden mensen tot half drie ’s morgens aan te schuiven. Eerst zou ik verlamd blijven vanaf mijn bovenlichaam, maar dat is later gelukkig verbeterd. Gezond blijven is nu mijn grootste prioriteit. En met de hele familie genieten van de wielersport.”

Wat verwacht je van het veldrijden dit jaar? “Ik kijk uit naar de verdere prestaties van Adegemnaar Emiel Verstrynge. Hij rijdt heel sterk en neemt de juiste beslissingen. Vier jaar geleden kwam zijn stiefvader me melden dat hij een aanbieding had gekregen van een profploeg. Ik heb hem toen geadviseerd van daar nog niet op in te gaan. Daardoor kon hij bij een lokale wielerclub nog twee jaar bijlerenken. Anders dan veel van zijn leeftijdsgenoten, maakt hij nog elk jaar veel progressie. Welke fietsuitdaging wil je zelf nog realiseren? “Nadat ik vorig jaar van Maldegem tot in Spanje fietste, droom ik nu van diezelfde tocht maar dan heen én terug. Dat zou meer dan 4.000 kilometer zijn en door mijn beperking een ferme uitdaging, maar daar wil ik voor gaan. Ik moet het wel mijn vrouw nog vertellen…” Je kleinzoon is ook een veldrijder, hoe ervaar je dat? “Het is fantastisch om dat met hem te beleven. Ik probeer elke keer mee te gaan en hem veel bij te leren waar ik kan. Veel anderen worden geholpen, maar hij moet veel zelf ontdekken. Deze winter won hij zijn eerste cross, een dag om nooit te vergeten.”

BIO

Privé

Erwin Van Kerschaver (66) woont in de Koningin Astridlaan. Hij was jeugdspeler bij SK Maldegem en jeugdwielrenner met meer dan 100 overwinningen . Hij is stichter en initiatiefnemer van De Wielercel Maldegem en initiatiefnemer en organisator van het BK voor profs in Maldegem.

Loopbaan

Zaakvoerder sportwinkel Publica Sport, initiatiefnemer vzw Cycling for Disability, hij werd getroffen door een ruggenmergletsel met gedeeltelijke verlamming en spasmen tot gevolg.

Vrije tijd

Ondanks beperking nog een fervent fietser, hij fietste in 2021 van Maldegem tot in Zuid Spanje, een tocht van 2.022 km. Organisator van diverse kampioenschappen.