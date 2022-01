Krak van Lo-Reninge: “Veilig wandelen dankzij een gps en trilsignalen”

Robbe Leroy is de krak van Lo-Reninge. De jongeman uit Lo won vorig jaar samen met enkele klasgenoten van de Campus Engineering in Veurne de prijs Focus Aarde voor hun project Caring for Special Needs. Dat is en prototype waarmee een blind of slechtziend persoon alleen een wandeling kan maken met behulp van een gps en trilsignalen. Voor de ontwikkeling ervan werkten ze onder meer samen met de Vrienden der Blinden uit Koksijde.

“De reacties op mijn nominatie waren al overweldigend positief, iedereen was aangenaam verrast”, zegt Robbe. “Het feit dat ik nu ook ben uitgeroepen tot Krak van Lo-Reninge is voor mij een enorme verrassing. Ik had dit totaal niet zien aankomen, maar ben hier uiteraard heel blij mee. Ik ken enkele personen die, wanneer ze dit in de krant zullen lezen, letterlijk en figuurlijk van hun stoel zullen vallen”, knipoogt Robbe.

Inspireren

“Ik zie het als een mooie erkenning voor het werk dat geleverd is om het project Caring for Special Needs te realiseren”, gaat Robbe verder. “Iedereen die gestemd heeft, wil ik dan ook van harte bedanken. Ik hoop dat door mijn Krak-titel anderen geïnspireerd geraken om projecten uit te werken die met behulp van technologie personen helpen die blind, slechtziend of hulpbehoevend zijn. Ik weet dat er dit schooljaar op de Campus Engineering in Veurne aan ons ontwerp verder wordt gewerkt om het te optimaliseren. Maar zelf ben ik er momenteel niet meer mee bezig.”

De prijs Focus Aarde is een organisatie van de Stichting Koningin Paola in samenwerking met de Stichting Dirk Frimout. Het bekroont jaarlijks de beste geïntegreerde proeven (GIP) en vakoverschrijdende groepsprojecten die de aarde of de ruimte als onderwerp hebben, met een speciale aandacht voor projecten omtrent welzijn.

Robbe Leroy en zijn klasgenoten Jorrit Baert en Abel Devos ontvingen vorig jaar begin oktober in het Paleis der Academiën in Brussel de prijs uit handen van prinses Claire en in aanwezigheid van koningin Paola en koning Albert.

“Ik vond dit een hele eer”, blikt Robbe terug. “Het gaf toch wel een raar gevoel om van een prinses een prijs in ontvangst te mogen nemen. Dat Koning Albert II en Koningin Paola ook aanwezig waren, maakte het geheel echt wel compleet. Door het coronavirus was er achteraf helaas geen receptie waar we konden bijpraten met de koninklijke familie, Dirk Frimout of Alain Hubert.”

Examens

Robbe zit momenteel volop in de examens. “Tot nu toe gaat het goed”, besluit hij. “Maar het is natuurlijk nog maar het eerste semester van het eerste jaar. Ik verwacht dan ook dat naarmate de tijd vordert, het iets minder vlot zal gaan.”

(KVCL)

BIO Privé Robbe Leroy (18) woont in Lo en is de zoon van Lieven Leroy en Kelly Rommens. Loopbaan Robbe zit momenteel in zijn eerste jaar bachelor industriële wetenschappen aan de UGent en hij hoopt om binnen enkele jaren af te studeren als industrieel ingenieur. Vrije tijd Robbe zijn hobby’s zijn fietsen, wandelen, programmeren en bezig zijn aan en met pc’s. Hij houdt er ook van om eens op reis te gaan. Zijn favoriete vakantiebestemming is het zuidwesten van Frankrijk. “Je bent er dicht bij de Atlantische Oceaan als je even wil afkoelen en als je een klein beetje naar het binnenland trekt, vind je er prachtige natuur”, zegt Robbe.