Krak van Lendelede : “Dat heel Lendelede achter me staat, raakt me echt”

Segaert is verkozen tot Krak van Lendelede 2021. “Een titel die me veel deugd doet”, zegt Alec. “Dat heel Lendelede achter mij staat, raakt me! Ik ben trots om Lendeledenaar te zijn.”

“Verkozen zijn als Krak van Lendelede betekent veel voor mij”, zegt Alec. “Het is een teken dat veel Lendeledenaren me kennen en steunen in wat ik doe. En alle respect voor de vier andere genomineerden die ijzersterke kandidaten waren. Een échte verkiezingscampagne voerde ik niet. Mijn pa Frank, die mijn fanpagina beheert, plaatste er eind december van vorig jaar wel een bericht op over mijn Krak-nominatie en dat ze voor mij konden stemmen op de website van KW. En blijkbaar hebben er veel mensen gestemd! Dat raakt me. Ik ben trots om Lendeledenaar te zijn!”

Alec was altijd al een sportieve kerel. “Ik speelde voetbal, volleybal, een beetje basketbal, atletiek, triatlon en wielrennen, dat mijn sterkste discipline bleek te zijn. Mijn eerste jaar – nu vier jaar geleden – als nieuweling werd ik al provinciaal kampioen op de weg en in het tijdrijden en Belgisch kampioen tijdrijden. De jaren erop waren ook goed, al was corona een tijdlang spelbreker.”

“Maar 2021 was top met een tweede plaats in Parijs-Roubaix, een Europese titel tijdrijden in het Italiaanse Trento en een bronzen medaille op het WK tijdrijden in Brugge, waar heel veel supporters me kwamen aanmoedigen. Twee supermomenten! Nadien werd ik door de gemeente gehuldigd in de sporthal en daar kwamen een 300-tal supporters op af. Mijn laatste wedstrijd van het seizoen reed ik in eigen gemeente. Supporters, mijn vrienden uit de Chiro… ze waren er allemaal. Ik reed een tijdlang alleen op kop en het was een plezier om zo door de straten van mijn eigen gemeente te rijden.”

‘De Suzies’

“Dat mooie verhaal begon tijdens het Kampioenschap voor Nieuwelingen van twee jaar geleden waar heel veel volk op afkwam”, vervolgt Alec. “In café De Kluisberg, zowat de bakermat van de koersen in Lendelede, werd onder impuls van uitbaatster Sofie een vriendengroep – noem het supportersclub – opgericht. De bende van Suzy of De Suzies… Zo noemen ze onze Sofie Bruneel. De bende verkoopt petjes met mijn naam erop, komt naar mijn wedstrijden kijken, was ook op het WK in Brugge… Collega-renners zeggen me: amai, jij hebt zoveel supporters. Dat doet toch iets!”

Lotto Soudal

Alex kan een mooie wielercarrière uitbouwen nu hij onder contract ligt bij de beloften van Lotto-Soudal. “Vorig jaar reed ik nog voor Gaverzicht, nu voor een profteam, en dat is een grote stap voor mij. Al zal de combinatie met de opleiding burgerlijk ingenieur niet vanzelfsprekend zijn. Met de hulp van Sport Vlaanderen mag ik mijn studie spreiden over een langere termijn. Het eerste semester, wanneer er geen wedstrijden zijn, neem ik het grootste lessenpakket voor mijn rekening, in het tweede semester zal ik vooral koersen.”

“Mijn programma staat nog niet volledig vast, maar in mei rij ik bij de beloften Parijs-Roubaix. In juni volgt dan de Baby Giro om ervaring op te doen in een 9-daagse ronde. Uiteraard hoop ik ook nog het EK tijdrijden te rijden in Anadia in Portugal en het WK in Wollongong in Australië, maar daarvoor moet ik natuurlijk eerst geselecteerd worden.”

Vorig jaar was je al veel in het buitenland, met Lotto Soudal zal je nog meer uithuizig zijn… “Als het wielerseizoen begint, zal ik vaak op pad zijn om te trainen of te koersen, in België en in het buitenland. Ik kijk wel uit naar die buitenlandse trips omdat ik dan als jonge gast toch op heel wat plaatsen kom waar je als niet-wielrenner nooit zou komen. Waar ik ook koers, ik zal Lendelede op de kaart zetten!” Ben je als renner in een profploeg erg verwend? “Dat is zo, stel ik vast nadat ik in december mee mocht op stage met de profs. In een professioneel team krijg je alles wat je als renner nodig hebt: fiets, materiaal, kledij, verzorging, medische begeleiding… Ik trainde er met renners als Philippe Gilbert, Thomas De Gendt, Victor Campenaerts… En kreeg ook tips van hen.” Is er nog voldoende vrije tijd over voor vrienden en een ‘normaal’ leven als jonge gast? “Veel vrije tijd zal er het komende seizoen niet zijn, maar voor de vrienden maak ik nog wel eens tijd vrij. Ik was trouwens lid van Chiro Sint-Nico en blijf in contact met hen. En als ik thuis ben, dan speel ik regelmatig een partijtje darts.”

BIO

Privé

Alec Segaert (19) woont bij zijn ouders, osteopaat Frank en Karen Beerlandt uit de Heulsestraat 102 in Lendelede. Hij is de broer van Loïc (23), Ella (20) en Luca (12).

Studies en sportcarrière

Alec zit in zijn eerste jaar burgerlijk ingenieur aan Katholieke Universiteit Leuven. “Studies die ik onder begeleiding van Sport Vlaanderen over een langere periode kan spreiden, zodat ik die kan combineren met mijn wielercarrière bij de beloften van Lotto Soudal.”

Vrije tijd

Veel vrije tijd heeft Alec niet. “Ik probeer wel nog tijd te maken voor mijn vrienden. En thuis hebben we een dartsblok hangen waar ik regelmatig op speel om me te ontspannen.” (IB)