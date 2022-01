Krak van Langemark-Poelkapelle: “Mijn vrije tijd gaat bijna volledig naar het weer”

Toen Michiel Bonte uit Langemark-Poelkapelle in september 2020 begon met de Facebookpagina Weerstation Langemark kon hij nooit vermoeden dat het hem anderhalf jaar later de titel van Krak van zijn gemeente zou opleveren.

Wanneer we Michiel bellen met het nieuws dat hij Krak van Langemark-Poelkapelle geworden is, kan hij zijn oren niet geloven. “Ik had het echt niet verwacht, want er waren veel andere sterke kandidaten genomineerd die zich ook goed hadden ingezet voor de gemeente het afgelopen jaar. Dat ik het dan toch geworden ben, vind ik wel ongelofelijk”, vertelt Michiel.

1.650 volgers

“Veel reclame heb ik er zelf niet voor gemaakt, maar ik heb het wel eens gepost op mijn Facebookpagina. Dan kreeg ik wel berichtjes met felicitaties. Veel mensen zeiden ook dat ze op mij gestemd hadden. Het werd ook volop gedeeld en dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen.”

In september 2020 begon Michiel met zijn Facebookpagina Weerstation Langemark, die nu al meer dan 1.650 volgers heeft. “Mijn passie voor het weer ontstond al bijna acht jaar geleden toen er een hagelstorm voor heel wat schade zorgde in de straat. Sindsdien ben ik in mijn vrije tijd bijna fulltime bezig met het weer. Ik had zo veel schrik gekregen dat ik voortaan liever op voorhand wilde weten wanneer er nog eens zo’n storm zou plaatsvinden. Dat het bovendien ook allemaal heel interessant bleek te zijn, was ook wel mooi meegenomen.”

Veel mensen zeiden dat ze op mij gestemd hadden

Onweer zorgt nog altijd voor een gezonde nervositeit bij Michiel. “Als ik op de radar zie dat de cel potentieel gevaarlijk kan zijn, ben ik wel extra alert en zal ik ook extra verwittigingen uitsturen, gewoon om de mensen in de omgeving duidelijk te maken dat zo’n zware onweersbui gevaren inhoudt. Dan sta ik wel een beetje te ijsberen en alle radars constant in de gaten te houden. Maar als je dat allemaal op voorhand kan bekijken en kan inschatten, neemt dat al heel wat nervositeit weg. Het is mede daarom dat ik ermee begonnen ben.”

Aan rare weerfenomenen is er de jongste jaren geen gebrek, denk maar aan de heel zware regenval in de Ardennen afgelopen zomer. “Ik had dat ook zien aankomen en ervoor gewaarschuwd de dag voordien, zodat de jeugdbewegingen die in de buurt verbleven voorzichtig zouden zijn en klaar waren om te evacueren. Ik zag het wel aankomen, maar als kleine pagina is het moeilijk om een groot bereik te halen. Als het KMI zulke waarschuwingen uitstuurt, heeft dat natuurlijk een veel grotere impact.”

Overstromingen

De vraag is of zulke weersomstandigheden ook hier mogelijk zij. “In het najaar hebben we ook overstromingen gehad in de Polders. Dat was ook door een constante aanvoer van buien vanaf de Noordzee die door een geblokkeerd patroon maar bleven komen. Maar zulke overstromingen als in de Ardennen zijn hier eigenlijk niet echt mogelijk omdat het daar heuvelachtig is en hier alles plat.”

Het is duidelijk dat Michiel zich jeunt in zijn hobby. Dat de Facebookpagina zo’n groot succes zou worden, had hij nooit gedacht. “Het was gewoon de bedoeling om de mensen in de regio te informeren over het weer. Ik vind het wel leuk om te zien dat de mensen dat appreciëren en dat ze toch waarderen dat ik dat iedere dag doe”, besluit Michiel.

Merk je iets van de opwarming van de aarde tijdens je weeranalyses? “Door mijn weerstation kan ik heel het jaar door de metingen bijhouden in Wunderground, een online dataplatform. Nu heb ik de data geanalyseerd van 2021. Qua temperatuur hebben we een normaal jaar achter de rug. In de zomer was het zelfs kouder dan normaal, maar qua neerslag zaten we bijna 200 liter boven het normale niveau. Het was dus veel natter dan normaal. Vooral de dagen met intensieve neerslag waren enorm toegenomen. Dat is typisch voor de klimaatopwarming.” Wat is jouw favoriete weerfenomeen? “Sneeuw, ongetwijfeld. Ik ben een fervente liefhebber van de winter en kan alles wel appreciëren in dat seizoen. Maar door ons opwarmende klimaat zullen we minder en minder echte winterprikken krijgen in onze streken en dat vind ik wel jammer.” Wat wil je graag nog eens meemaken als amateur-weerman? “Het klinkt misschien heel cliché maar een tornado zou ik wel graag eens in het echt willen zien. Maar dan natuurlijk wel van op een veilige afstand. Stormchasen in Tornado Alley, dat is een gebied in Amerika waar in het voorjaar zware onweersbuien ontstaan met veel tornado’s.”