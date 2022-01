Krak van Kortrijk: “Fijn dat ik mijn onderzoek kan delen met groot publiek”

De Kortrijkse Sofie Claerhout die sinds kort in Kuurne woont, won in oktober de Vlaamse PhD Cup met haar onderzoek op het mannelijke Y-chromosoom dat kan helpen bij DNA-onderzoek bij moordzaken. Daarnaast won ze ook de publieksprijs, verbonden aan deze Cup. “Dat ik nu ook Krak van Kortrijk werd, bewijst hoe belangrijk mijn onderzoek is.”

Sofie was blij te horen dat ze Krak van Kortrijk geworden is, maar ze was ook verrast. “Ik heb eigenlijk niet zoveel promotie gemaakt om te stemmen, want dat had ik kort daarvoor ook al moeten doen voor de PhD Cup.”

Wetgeving aanpassen

Sofie beseft dat het publiek achter haar onderzoek staat. “Het blijft een zaak dat er zo snel mogelijk een wetswijziging moet doorgevoerd worden, zodat cold cases misschien nog kunnen opgelost worden. Nu mag men wettelijk gezien nog niet naar Y-chromosomen zoeken in een gerechtelijk onderzoek. Nochtans kan men dan sneller een match vinden met het daderprofiel. We zijn hierover in overleg met het kabinet van het ministerie van Justitie en het gaat vooruit. Het moet nu onderzocht worden hoe zo’n onderzoek best in de wet kan geïmplementeerd worden”, is Sofie klaar en duidelijk.

Voor Sofie bracht de PhD Cup een waterval van elementen teweeg. “Het winnen van die PhD Cup zorgde ervoor dat het nieuws over mijn onderzoek verspreid werd over heel België. Het kwam ook in verschillende kranten, van sommige wist ik zelfs niet dat ze bestonden. De grote media-aandacht zorgde ervoor dat ook het ministerie duidelijk zicht kreeg op het onderzoek. De middag na het winnen van de PhD Cup kreeg ik al een telefoontje van het kabinet en we zaten snel samen om te kijken wat er kon gedaan worden om zo snel mogelijk een aanpassing in de wetgeving te doen. Ik hoop dat het snel kan, want er lopen zaken die tegen de verjaringstermijn zitten en het zou fijn zijn als die opgelost raken.”

Sinds Sofie de PhD Cup won, mag ze ook veel lezingen geven. “Zo sprak ik al voor mensen van serviceclubs Rotaract, Zonta en BPW en ook in de gemeente Kuurne mag ik een lezing geven. Het is fijn om ook eens naar het breed publiek te trekken door de inhoud van je onderzoek tijdens een lezing uit te leggen. Ik ga dan dieper in op het feit wat DNA precies is, geef uitleg over mijn onderzoek en waarom het zo belangrijk is.”

Door de PhD Cup kreeg Sofie ook al uitnodigingen om als keynote speaker op congressen te spreken. “Dat is ook interessant voor mij.” Sofie mocht ook een uitgebreid artikel schrijven voor EOS-magazine en ze mag door de PhD Cup ook twee cursussen volgen aan de Vlerick Business School.

Wat in 2022?

Voor 2022 hoopt Sofie dat al het geplande weer kan plaatsvinden. “In Nederland kan ik veel bijleren. Daar waren ze online al enthousiast over mijn onderzoek. Ik probeer ook zoveel mogelijk op mijn site www.CSY-Leuven.be te schrijven en te delen over genetische genealogie zodat ik mensen kan tonen hoe DNA-verwantschapsonderzoek werkt.” Sofie begeleidt alvast ook al masterstudenten in hun thesis in het kader van haar onderzoek. Dit jaar trekt ze – onder voorbehoud – nog naar een wereldcongres in Amerika. (EDLB)

Je bent van Kortrijk afkomstig, bleef een tijdje in Leuven plakken, en je bent teruggekeerd naar de streek. Waarom? “We trokken naar Leuven om er te studeren en er later onderzoek te doen. Simon werkt als burgerlijk ingenieur in Leuven, maar werkt met veel West-Vlaamse bedrijven voor machine-optimalisatie. Bij mij lag het labo waar ik onderzoek deed in Leuven, maar door de samenwerking met Kulak kon ik in Kortrijk aan de slag. We zijn allebei echte familiemensen en keerden graag terug naar onze roots. Nu we in Kuurne wonen, wonen we dicht bij Kulak en bij onze ouders. We kunnen zelfs overal met de fiets naar toe.” Welke invloed had de coronacrisis op je onderzoek? Welke invloed had de coronacrisis op je onderzoek? “Corona heeft er voor gezorgd dat het in mijn werkveld trager vooruit gaat. De norm is thuis werken, maar ik zit midden in de opstart van een DNA-project. Ik werk zoveel mogelijk thuis maar hier heb ik geen labo en ik moet sowieso naar Kulak voor mijn DNA-stalen.” Waar droom je van? Waar droom je van? “Ik hoop om ooit mijn eigen forensisch genetisch labo te kunnen opstarten en ik hoop ook dat forensich onderzoek binnenkort ook in de wet in België toegelaten wordt als bewijsmateriaal.”

BIO

Privé

Woont samen met Simon Vanpaemel. Sofie ) (is afkomstig van Kortrijk, verbleef een tijd in Leuven, maar woont sinds kort in Kuurne.

Studies en loopbaan

Sofie liep school in het Sint-Amandscollege in Kortrijk en volgde dan een bacheloropleiding Biologie aan Kulak in Kortrijk, met een half jaar in Leiden. Dan volgde ze een masteropleiding rond moleculaire biologie toegespitst op genetica en DNA aan KU Leuven. Haar thesis deed ze in een labo voor Forensische Genetica, waarna ze vier jaar doctoreerde in Leuven. Nu heeft ze nog een beurs van drie jaar voor onderzoek in het interdisciplinair labo in Kulak.

Vrije tijd

Sofie sport graag: zwemmen, tennis en skiën. Ze speelt ook dwarsfluit en maakt kaartjes.