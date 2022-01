Krak van Komen: “Onze organisatie is sterker en hechter dan ooit”

DRIE VRAGEN

Hoe ziet jullie ideale toekomst eruit?

“We dromen stiekem van een nieuw gebouw. Waar we nu zitten hebben we natuurlijk alles bij de hand maar we zitten op de grenzen van wat nog mogelijk is. Een ruimte met bijvoorbeeld wat plaats voor workshops zou geniaal zijn. Iets wat misschien wel doenbaar zou moeten zijn in 2022, is de aanleg van een skatepark.”

Welk moment ga je nooit vergeten?

“Op een dag vertrokken we met een negental jongeren richting Brussel. We maakten hiervoor gebruik van de trein. Bleek dat het gros van die jongeren onze hoofdstad nog nooit in het echt had gezien. Drie van die negen hadden zelfs nog nooit voet op een trein gezet! Het zijn dingen voor de grote meerderheid doodnormaal zijn maar voor die jongeren was het de belevenis van het jaar.”

Zou je je opnieuw engageren voor het jeugdhuis?

“Zonder enige aarzeling: JA! Vaak horen we mooie en zware woorden zoals ‘psycholoog’ en ‘begeleiding’ maar in veel gevallen is de drempel voor de jeugd gewoon te hoog. Ze komen bij Carpe Diem terecht omdat ze weten dat ze hulp of antwoorden zullen krijgen. Het is de grootste voldoening die je maar kan vinden.”