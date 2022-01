Krak van Knokke-Heist: “Carnaval van Heist zit echt wel in mijn genen”

De rasechte Heistenaar en sympathieke volksfiguur François Lagast mag zich een jaar lang Krak van Knokke-Heist noemen. “Ik ben echt aangenaam verrast, want de andere genomineerden doen echt veel voor de gemeenschap”, zegt Francois, die ook het komende jaar weer veel zaken van mooie raam- en muurschilderingen zal voorzien.

De kogel is door de kerk: de Knokke-Heistenaars verkozen Francois Lagast tot de Krak van 2021. “Ik had al niet verwacht om genomineerd te zijn hiervoor, laat staan dat ik ook zou winnen. Maar het is zeker wel een mooie verrassing. Ik waardeer dit echt”, zegt François. “Zeker omdat de andere genomineerden toch ook wel iets betekenen hier in de lokale gemeenschap; zij zetten zich ook allemaal in. Of ik veel campagne gevoerd heb? Niet echt eigenlijk. Ik heb wel een oproep om te stemmen gelanceerd via de sociale media. En zo is de boot vertrokken. Ik ben natuurlijk ook wel een bekende figuur in de gemeente, vooral dan in Heist.”

François Lagast is een telg uit een echte Heistse vissersfamilie en werkte meer dan dertig jaar op zee. “Ik ben eerst als visser gewerkt en dan de latere jaren bij de sleepdiensten in de haven van Zeebrugge. Dus ja, de zee heeft altijd een heel belangrijke rol gespeeld in mijn leven, al van kindsbeen eigenlijk”, gaat François verder. Naast de zee heeft François nog een andere grote passie: tekenen en schilderen. Ook dit zat er al in van in zijn kindertijd. Om hem wat stil te houden, gaf zijn moeder aan de kleine François een potlood en een blad papier, niet vermoedend dat hij er ook écht talent voor had.

Niet voor het geld

“Al die jaren heb ik altijd graag getekend en geschilderd maar door veel andere bezigheden verdiepte ik me er niet helemaal in. Een goeie vijfentwintig jaar geleden ben ik dan begonnen met het beschilderen van de ramen van cafés tijdens carnaval, een echte traditie hier in Heist”, zegt François. “Ook tijdens de afgelopen kerstperiode heb ik veel aangepaste raamschilderingen gemaakt. En dat doe ik helemaal niet om er veel geld aan te verdienen; het is eerder een hobby. Het doet me plezier als ik de mensen daarmee kan van dienst zijn.”

Zijn populariteit dankt François aan zijn engagement en lidmaatschap in heel wat verenigingen in ‘zijn’ Heist en bij het hele carnavalsgebeuren. “Carnaval zit echt wel in de genen. Ik voetbalde in mijn jongere jaren nog mee in de typische carnavalsvoetbalwedstrijd van de ‘plakkers tegen de vissers’, en ben nu lid van de vereniging van de oud-spelers. En met de ‘Zeesluffers’ heb ik jaren geleden nog een carnavalsliedje uitgebracht dat nu nog altijd wordt gedraaid met carnaval. En doordat ik samen met mijn echtgenote ook nog dertien jaar het eet- en koffiehuis Het Getijde heb uitgebaat, heb ik natuurlijk ook veel mensen leren kennen.” In december vorig jaar stelde François nog tentoon in café Oosthoek. “De zee en de natuur zijn een grote inspiratiebron. Ik ben nog altijd mijn vrouw Rika dankbaar omdat ze mij twintig jaar geleden voorstelde me in te schrijven aan de kunstacademie. Daar heb ik mijn talent nog kunnen aanscherpen. Ik ben dan ook van plan om ook in dit nieuwe jaar nog veel te schilderen én ook te exposeren.”

Wie is François Lagast? Privé François Lagast (63) groeide op in een Heistse vissersfamilie en woont in het oude dorpscentrum van Heist. Is gehuwd met Rika Calleeuw en heeft drie kinderen en twee kleinkinderen Loopbaan Werkte jarenlang op zee: eerst als vissers en later bij de sleepdiensten in de haven van Zeebrugge. François baatte samen met zijn echtgenote dertien jaar lang het koffie- en eethuis Het Getijde uit. Vrije tijd Is een gepassioneerd schilder en maakt zowel pastelwerken als acryl. Beschildert ook etalages van horecazaken.