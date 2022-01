Krak van Ingelmunster : “Binnen tien jaar wil ik graag in Zweden wonen”

Daimy Vermeersch is een eenzaat. Ik heb niet graag veel mensen om me heen. Je zal me dus niet aantreffen in groep op café”, vertelt hij eerlijk. “Binnen tien jaar wil ik in Zweden wonen.”

In 2021haalde Daimy vaak de media, want hij begon aan iets dat weinigen hem al voordeden. Het was zijn bedoeling om op blote voeten deel te nemen aan de Dodentocht in Bornem. Daimy trainde veel, maar door corona kon de tocht helaas niet doorgaan. Hij wilde niet dat zijn voorbereidingen verloren moeite waren, dus besloot hij op zaterdag 14 augustus om 19 uur 100km blootvoets te stappen op de atletiekpiste van het gemeentelijk sportstadion.

Het weer viel mee, het was zelfs warm, waardoor Daimy zijn wandeltocht eerder dan gepland moest stoppen, omdat zijn voeten oververhit waren geraakt. Hij stopte ermee op zondag 15 augustus om 15 uur na 83km te hebben gewandeld. Hij haalde met deze wandeltocht en de drank- en eetstandjes 13.608 euro op, die hij schonk aan Zonnehart in Aartrijke. Begin december zetten we Daimy opnieuw in ons weekblad, met een openhartig relaas over zijn overgeefangst (emetofobie), die begon in 2018 en die hij nu gelukkig onder controle heeft.

Daimy zette zich keihard in om toch maar die titel van Krak te kunnen behalen. “De ene dag dacht ik dat ik ging winnen, de andere dag niet. Ik merkte dat andere laureaten ook reclame maakten via sociale media. Ik deed eveneens regelmatig een oproep via Facebook. Op mijn werk ronselde ik ook stemmen. Ik verwerkte die link om te stemmen in een QR-code en drukte die af om op mijn werk te leggen. Wie wilde stemmen, kon dat direct doen zonder tijdsverlies.”

Verhuizen

Binnen tien jaar wil Daimy in Zweden wonen. “Dat is de droom van mij en mijn vriendin. Ik hou enorm van de winter, maar die kennen we hier amper. België is ook gewoon veel te druk voor mij. Er wonen hier te veel mensen. Zweden is heel dun bevolkt. In België hebben we natuur in de steden, in Zweden heb je steden in de natuur. Daar is de natuur de heerser, hier heersen wij.” Daimy is eerlijk en zegt: “Ik ben een eenzaat. Ik voel mij niet

comfortabel bij andere mensen. Een cafébezoek en in groep samenzitten, dat is niets voor mij. Ik heb niet graag drukte om me heen. Vroeger ging ik ook zelden naar fuiven. Ga ik nu wandelen, dan vermijd ik drukke plaatsen. Spreek ik af met vrienden, dan is dat met één tegelijk, niet met een hele groep. Ik verloor soms vrienden. Vroeger dacht ik zelfs dat ik abnormaal was”, lacht hij. “Dat is niet zo. Ook mijn broer en zelfs mijn ouders zitten het liefst thuis.”

Ben je materialistisch ingesteld? “Vroeger wel, maar nu steeds minder en minder. Ik geef tegenwoordig enkel nog geld uit aan foto- of videocamera’s. Ik koop er te veel, maar iedere camera heeft zijn eigen instellingen. Ik bezit een drone, een actie-camera, een gewone videocamera en ik wil graag nog een 360-gradencamera aankopen.” Wat vind je van onze maatschappij? “In het begin vind ik mensen leuk, maar naargelang je ze langer kent, worden ze opener en gaan ze al sneller kritiek geven. Vooral Vlamingen doen zoiets. Wandel ik blootvoets in de Ardennen, dan kijkt er niemand op. Doe ik dat hier, dan kijken ze raar.” Wat plan je voor 2022? Een nieuwe actie? “Ik wil mentaal uit mijn comfortzone treden. Ik wil vooral avontuur beleven en vrij zijn. Ik vind het tof om zelf mijn eten te kunnen koken op een vuurtje, zoals in het speelbos. Ik wil dichtbij de natuur leven. Dit jaar plan ik geen grootse projecten. Waarom? Omdat de voorbereidingen veel tijd vergen. Ik deed het één keer en wil in schoonheid eindigen. Het zou immers te moeilijk zijn om mezelf te overtreffen, denk ik.”

BIO

Privé

Daimy (22) is de zoon van Christophe en Valerie Vermeersch-Soenens. Hij is de broer van Guillaume (19). Hij is al vier jaar samen met Annabel Barbier uit Izegem. Eerst woonde het gezin drie jaar in de Gentstraat en daarna 17 jaar in de Roterijstraat op de Vlaswijk. Sinds enkele jaren wonen ze in een nieuwbouw in de Molenhoek 18, een zijstraat van de Nijverheidsstraat.

Loopbaan

Sinds 1 juni 2021 werkt hij bij Sportoase in Roeselare, waar hij fitnessmedewerker is. Hij voert gezondheidsanalyses uit bij klanten en stelt trainingsprogramma’s op.

Vrije tijd

Lopen, wandelen, fotografie. Hij trekt vaak alleen de natuur in.