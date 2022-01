Krak van Hooglede: “Ik ben er vanaf dag één helemaal voor gegaan”

Wanneer Nele Tampere te horen krijgt dat ze krak van Hooglede en Gits geworden is, reageert ze laaiend enthousiast. “Oh, zo tof! Wat een leuke verrassing en dat op mijn verjaardag”, reageert de spontane Nele. Het interview neem ik af op de dag dat ze haar kersverse viervoeter in de armen sluit. “Pas in huis gehaald en hij staat al in de Weekbode”, grapt Nele.

Bio Nele Tampere Privé Gehuwd met Sam Decorte. Heeft een zoon Charles (13) en dochter Renée (15). Woont in de Sint-Henricusstraat in Gits. Loopbaan Startte in 2004 in bijberoep als schoonheidsspecialiste in de Kapellestraat. Een jaar later verhuist ‘La Fiducia’ naar een woning naast de toenmalige Carrefour. Nele beslist om er ook geschenkartikelen te verkopen. Wanneer de woning te klein wordt, verhuist het echtpaar en huurt het pand waar de voormalige apotheek van Gits gevestigd was. In 2018 start Nele een tweede vestiging van La Fiducia in Pittem. Vrije tijd Houdt van uitjes met vrienden en familie. Lekker eten en bijpraten is haar hobby bij uitstek. Gaat ook graag lopen of wandelen met het hondje.

Nele Tampere vond de liefde in Gits en woont er nu al een kleine 20 jaar samen met haar man Sam Decorte en twee kinderen. Nele baat al bijna even lang schoonheidssalon en kledingzaak ‘La Fiducia’ uit in Gits en sinds 2018 kwam er een tweede zaak in Pittem bij. “We bieden een totaalconcept aan waar mode en beauty centraal staan”, vertelt Nele. Het voorbije jaar hebben veel handelaars uit de sector zichzelf moeten heruitvinden om te kunnen overleven. “Zo reed ik tijdens de lockdowns rond met kledij op maat en bracht de gevraagde outfits aan huis om te passen. We hadden net een nieuw pand gekocht, dus ik moest iets doen om er geen financiële kater aan over te houden. We maakten er zelfs een Tiktok over en ik slaagde erin om er een succesverhaal van te maken”, gaat Nele verder.

Vzw haarwensen

Op 1 april kreeg Nele te horen dat ze borstkanker had, waarna een operatie en chemotherapie volgden. “Met mijn positieve ingesteldheid ben ik er vanaf dag één volledig voor gegaan. Zo postte ik een filmpje waarin ik mijn haar schonk aan vzw Haarwensen. De vele hartverwarmende reacties daarop deden enorm veel deugd. Vandaag ben ik dankbaar dat ik aan de betere hand ben, maar ik ben er nog niet. Ik krijg nu pas ‘mijn klopke’, vooral omdat ik voel dat ik nog steeds niet de energieke Nele van vroeger ben en dat weegt op mij. Toch blijf ik positief naar de toekomst kijken.”

Nieuwe start

“Met de komst van ons nieuw hondje ‘Marcelleke’ ben ik in de wolken. Onze trouwe viervoeter Michelle is helaas vorig jaar overleden. Voor mij een intens verdriet want ze was mijn rots in de branding wanneer ik weeral ziek in bed lag na één van de zovele chemokuren. Ik zie de komst van ons nieuw hondje als een nieuwe start. Ik bekijk de toekomst positief”, glundert Nele samen met haar andere gezinsleden.

Warme reacties

Voor Nele is het een hele eer om genomineerd te worden als één van de Kraks. “Afgelopen jaar was voor mij een rollercoaster aan emoties en ik heb die kwetsbaarheid gedeeld. Lachen is zo belangrijk, maar als het je niet lukt mag dat geen taboe zijn. Durf ervoor uit te komen, ik kan het iedereen aanraden. Op sociale media zien we bijna alleen maar mooie dingen en dat is goed, maar er mag ook plaats zijn voor de minder leuke kanten in het leven.

Ik apprecieer het enorm dat ik op deze manier mijn verhaal kwijt kon en wil graag iedereen bedanken voor de steun. Dat zijn de mensen die op mij gestemd hebben voor de Krak, maar niet te vergeten ook alle mensen die er afgelopen jaar voor mij geweest zijn. Eerst en vooral mijn familie en vrienden, maar ook mijn personeel en niet te vergeten ook de spontane reacties van kennissen en klanten. Ook mijn deelname aan de Krak van de gemeente zorgde voor hartverwarmende reacties en dat doet me enorm veel deugd.” (EVG)