Krak van Heuvelland: “Ik wil mijn duurzame visie verder verspreiden”

“Kapper zijn is het mooiste beroep ter wereld”, vindt Krak Nana Dassonville uit Westouter. “Als kapper kan ik mensen laten stralen en zelfvertrouwen geven. Want een nieuwe coupe is zoveel meer dan een andere styling of haarkleur. Zeker als je kiest voor een plantaardige aanpak.”

“Ik ben mijn klanten heel erg dankbaar. Dankzij hen en mijn volgers op sociale media ben ik Krak geworden. Ik ben superblij met de titel omdat die me helpt om mijn duurzame visie verder te verspreiden”, steekt Nana van wal.

Ecologisch werken

“Achteloos weggegooide peuken, blikjes of ander afval in het gras, de berm of langs wandel- of fietspaden. Mateloos erger ik mij eraan. Geef mij maar de pure natuur. Daar wil ik aan bijdragen: aan een propere wereld waar het goed is om te wonen, te werken en te leven. Dit doe ik door ecologisch te werken en te kiezen voor natuurlijke behandelingen. Ik ben blij dat mijn zoon Warre met zijn handtassenlabel Shakosse in mijn groene voetsporen treedt”, gaat Nana verder. “Eigenlijk ben ik al van jongs af aan begaan met de natuur en het milieu. Toen ik het kappersvak leerde bij Jacques Dessange en hem bezig zag met hennakleuring was ik meteen verkocht. Mijn haarkleuringen, shampoos en conditioners zijn allemaal plantaardig. Bijna alles in mijn kapsalon is gerecycleerd. Mijn spiegels en tabletten zijn zelfs nog de originele van toen ik begon. Ik kies tevens voor duurzame verpakkingen, scheid het afval, gebruik zonne-energie, werk waterbesparend en poets met micro-organismen van EM Agriton uit Mesen. Sinds vorige zomer verzamel ik ook al het afgeknipte haar, zodat de vzw DungDung er haarmatten tegen waterverontreiniging kan van maken.”

Mensen inspireren

“Tijdens de lockdowns begon ik te bloggen over duurzaamheid en natuurlijke haarverzorging. Mijn posts bereiken heel wat mensen, waaronder ook collega-kappers. Ik slaag erin om hen te motiveren om natuurlijker te werken in hun kapperszaken. Hun reacties moedigen me aan om nog meer van me te laten horen en mijn beste beentje voor te zetten. Af en toe krijg ik wel eens een collega over de vloer die ik kan inwijden in de plantaardige haarverzorging. Vorige week heeft Sanne Kees, een kapster uit Maaseik, hier een dag meegedraaid om te zien hoe dat gaat in een biokapsalon.”

Zoveel meer

Nana’s gulle lach is haar handelsmerk. “We lachen hier veel”, knikt ze. “Maar we hebben ook serieuze gesprekken. Ik heb al veel geleerd van mijn klanten en ik vind het zelf ook heel tof om tips voor uitjes in de Westhoek te delen. Ik promoot onze streek graag.” In 2022 wil Nana zelf ook meer te genieten. “Mijn goede voornemen is om meer adem te halen. Voor dit jaar heb ik zes keer een week vakantie gepland. Sinds kort krijg ik de hulp van stagiaire Britney Debruyne (uit Vlamertinge). Dat gaat heel goed. Dus neen, ik ben nog niet van plan om te stoppen. Ik doe het veel te graag. Kapper zijn is het mooiste beroep ter wereld. Je kunt mensen laten stralen en hen zelfvertrouwen geven. Want een nieuwe coupe is zoveel meer dan een andere styling of haarkleur. Zeker als je kiest voor een plantaardige aanpak”, besluit Nana enthousiast. (Katleen Van Landschoot)

Waarom plantaardige kleuringen? “Een chemische haarkleuring is behoorlijk agressief voor je haren én je hoofdhuid. Je huid is je grootste orgaan. Alles wat je erop smeert, neemt de huid op. Ook de molecule van chemische haarkleuringen dringt zo de hoofdhuid binnen. Dat kan dan weer zorgen voor hevige reacties die je niet wilt. Als je goed voor je haar en huid wilt zorgen is 100 procent natuurlijk de beste keuze.” Is een natuurlijke kapper voor geitenwollensokkentypes? “Nee hoor. (lacht hartelijk) Steeds meer mensen kiezen voor het beste voor hun haar, hoofdhuid en het milieu. Dat merk ik aan de nieuwe klanten die de weg vinden naar mijn kapsalon en aan de vele bestellingen via mijn webshop.” Hoe laat je weten dat je duurzaam bezig bent? “Mijn kennis over gezonde en pure producten wil ik met zoveel mogelijk mensen delen. Dat doe ik door erover te bloggen op mijn website, via het plaatsen van berichten op sociale media en door er veel over te vertellen in mijn kapsalon. Ook de handgemaakte handtassen van mijn zoon Warre uit gerecycleerde materialen zijn aanleiding voor toffe babbels.”

BIO

Privé

Johanna (Nana) Dassonville werd geboren in 1966. Ze is de moeder van Warre Dassonville (19).

Loopbaan

Nana studeerde in de jaren ‘80 aan de kappersschool van De Panne. In 1990 richtte ze haar eigen kapsalon Hoofdzaak Nana op, waar ze zich sinds 1994 toelegt op 100 procent natuurlijke haarverzorging. Op vlak van natuurlijke snit, styling en plantaardige kleuringen is ze een pionier. Sinds 2020 heeft het kapsalon ook een webshop, waar allerlei natuurlijke producten op terug te vinden zijn.

Vrije tijd

Tweedehandse decoratie, bijleren, wandelen in Heuvelland, toffe plekken verkennen.

