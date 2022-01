Krak van Gistel: “Een motivatie om me in Moere te blijven inzetten”

De titel Krak van Gistel gaat dit jaar naar Rudi Clybouw (57) uit Moere. Rudi krijgt de titel toegedicht als voorzitter van de fanfare Orpheonisten, zaalverantwoordelijke van het plaatselijke ontmoetingscentrum en medestichter van rekenapplicatie Calcupal.

“Ik was al gecharmeerd dat ik genomineerd raakte. Het was een teken naar de buitenwereld toe dat mijn inzet in Moere niet onopgemerkt is gebleven. Toen ik mijn kandidatuur promootte via Facebook, kreeg ik veel reacties”, doet Rudi Clybouw z’n verhaal. “Nu ik gewonnen heb, is iedereen in Moere blij dat iemand uit óns dorp de titel heeft gewonnen. De berichtjes van steun doen heel veel deugd en ik verneem zelfs dat mensen die ik helemaal niet ken ook op mij hebben gestemd.”

Orpheonisten

Rudi zet zich al jaren in voor het lokale verenigingsleven. Hij was onder meer tien jaar secretaris van fanfare de Orpheonisten, die al sinds 1862 bestaat. Na een pauze om zich te concentreren op het spelen van muziek zelf, trad hij opnieuw tot het bestuur toe in 2018 als voorzitter. “Op vandaag tellen we 56 leden. Opvallend is dat we tijdens de coronacrisis, waarin we weinig mochten repeteren of optreden, toch vijf nieuwe muzikanten konden strikken. Dat komt omdat alle leden ook buiten de vereniging vrienden zijn. Dát is onze sterkte. Bovendien durven we ons bestuur verjongen en geven we nieuwkomers verantwoordelijkheid. Aan onze fanfare is ook een succesvolle muziekschool gekoppeld, die intussen 22 leerlingen telt. Onze toekomst ziet er dus goed uit.”

Goesting

Sinds 2019 is Rudi Clybouw ook verantwoordelijke van het plaatselijke ontmoetingscentrum en zo is hij de spil van verenigingen en organisaties. “Je voelt een ongelooflijke goesting in ons dorp om weer samen te komen. Na elke coronagolf stromen de reservaties voor het centrum binnen, maar bij elke verstrenging van de maatregelen gaan de kopjes naar beneden. Nu, ik probeer me zo open en toegankelijk mogelijk op te stellen. Verenigingen en gebruikers van de lokale zaal kunnen bijvoorbeeld online de beschikbaarheid raadplegen. Als zaalverantwoordelijke ga ik ook steeds op zoek naar oplossingen. Daarbij wil ik ook de goeie samenwerking met de stad en alle diensten benadrukken.” Deze legislatuur krijgt het ontmoetingscentrum trouwens een broodnodige renovatie.

Rudi telt er een rijke carrière bij de Belgische marine. Nu zijn jaren als mijnenbestrijder erop zitten, steekt hij samen met zijn vrouw Tilde veel tijd in de online rekenapplicatie Calcupal. In scholen, bij logopedisten en therapeuten, en in het volwassenenonderwijs wordt de software gebruikt als handig hulpmiddel. “We zijn sterk vertegenwoordigd in Vlaanderen, maar krijgen steeds vaker voet aan wal in Nederland. De rekenapplicatie is een handig therapeutisch hulpmiddel dat helpt bij het automatiseren van bewerkingen, zoals de maaltafels. We zijn blij ook op deze manier ons steentje aan de maatschappij te kunnen bijdragen. Kortom: de titel van ‘Krak van Gistel’ is een mooie erkenning en motivatie om me te blijven inzetten.”

(Timmy Van Assche)

Wie is Rudi Clybouw? Privé Geboren op 26 augustus 1964 in Oostende. Sinds 1988 gehuwd met Tilde Brackx (58). In 1989 verhuisden ze naar Moere. Samen hebben ze twee zonen, Bert (29) en Bram (25). Loopbaan Rudi was van 1984 tot 2020 actief bij Defensie, meer bepaald de Marinecomponent. Hij nam deel aan verschillende buitenlandse missies binnen de mijnbestrijdingscentrale. De laatste tien jaar is hij programmeur binnen de mijnbestrijdingsschool Eguermin. In 2011 richtte hij samen met Tilde Calcupal op. Vrije tijd Naast muziek houdt Rudi van wandelen. In 2020 ging hij met pensioen en sindsdien maakt hij graag fietsritten met zijn elektrische fiets.