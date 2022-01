Krak van Dentergem: “Bar Michel als eerbetoon aan mijn overleden vader”

De ouderlijke woning van Steven Verstraete krijgt momenteel een complete make-over. De nieuwe showroom en kantoren van Moto Repair krijgen er een plaatsje, maar er komt ook een horecagedeelte. “Voor mijn klanten of voor wandelende en fietsende passanten”, stipt Steven aan.

Een horecazaak was er niet meer in Markegem en daar brengt Steven Verstraete dus verandering in. En dan wel nog op een onverwachte plaats: bij zijn motorenherstelatelier. “Mijn vader had heel zijn professionele leven garagewerk gedaan tot hij in 1987 zijn eigen zaak Moto Repair oprichtte. Ik ben dus als het ware tussen de motoren opgegroeid, ben uiteindelijk ook in de zaak gekomen en leerde van mijn vader alle kneepjes van het vak. Van opleiding ben ik A2 elektromechanica. Mijn vader, een uitmuntende mecanicien overigens, had zich ondertussen ook al gespecialiseerd in BMW, het iconische Duitse motorenmerk.”

BIO

Privé: Steven Verstraete (40) groeide op als zoon van Michel en Christa Van Renterghem in Markegem en is getrouwd met Vanessa Vanbecelaere. Ze wonen in Emelgem (Izegem). Loopbaan: Steven nam – nadat hij eerst een jaar in de zaak van zijn vader had geholpen – in 2015 Moto Repair over. De zaak bevindt zich naast de ouderlijke woning in de Dentergemstraat. Moto Repair specialiseert zich in het herstel en onderhoud van (oldtimer) BMW-motoren. Ondertussen heeft Steven al twee mecaniciens in dienst en voert hij grote bouwplannen uit. Vrije tijd: Genieten van zijn gezinnetje, zelf met de motor rijden en oldtimers restaureren voor de eigen privécollectie.

Steven nam de zaak over, maar ondertussen werd zijn pa ook ziek. “Hij heeft nog zijn goedkeuring gegeven voor de plannen die we hadden met zijn levenswerk, maar hij is na 22 maanden ziekte gestorven net voor ik de eerste plannen op papier in bezit had. Onze ouderlijke woning hebben we dus volledig gestript. Er komt een sanitair gedeelte en mijn bureau. Maar ook een showroom met een verhoog waarop we enkele oldtimer motoren kunnen tonen. Er is ook een keuken waar we allerlei snacks zullen kunnen bereiden: van een verse spaghetti tot een burger. Mijn echtgenote die nog voor het OCMW in Izegem werkt, heeft daar haar ontslag genomen en komt op 1 april bij mij in dienst. Ze zal helpen met het papierwerk, maar ook het gezicht worden van het horecagedeelte. Dat hebben we toepasselijk Bar Michel gedoopt, als eerbetoon aan mijn vader die deze mooie zaak toch uit de grond gestampt heeft.”

Al twee evenementen

Ondertussen krijgt Steven heel wat positieve reacties uit zijn dorp. “De Markegemnaars vinden het tof dat er hier weer wat komt, anders moet je al naar Wakken of Dentergem om iets te gaan drinken. Ik ben overigens ook verrast het tot Krak van Dentergem geschopt te hebben, het moet zijn dat de mensen ons initiatief erg genegen zijn. Bar Michel zal open zijn tijdens de openingsuren van Moto Repair, dus ook op zaterdag. We hebben ook wel wat klanten die van ver komen, voor hen zal dat de ideale stek zijn om even te wachten. Er komen ook tv-schermen, er zal muziek spelen… We zijn ook van plan om enkele zondagen open te doen en er staan al twee evenementen gepland. Door de landelijke ligging passeren hier veel wandelaars en fietsers. We zullen buiten een mooi terras voorzien waar ze kunnen genieten van een drankje.”

Ondertussen bereidt men zich bij Moto Repair voor op ‘het seizoen’. “De drukste periode situeert zich tussen maart en oktober. Slechts een klein percentage rijdt ook tijdens de winter, dus vanaf de lente wordt het druk voor ons. Ik heb ondertussen twee mecaniciens in dienst, maar we hebben de handen vol. Al is het in de winter dus wat minder druk. Maar dat geeft ons tijd om onze nieuwe plannen te ontvouwen.”

Waarom die specialisatie in BMW-motoren? “Weet je, oude BMW-motoren interesseren me meer dan de nieuwe. Die boxermotoren zijn echt de max. Iedere hersteller heeft ook zijn specialisatie omdat die knowhow eigenlijk heel specifiek is. Bij het reviseren of het restaureren van motoren halen we de motorfiets helemaal uit elkaar, ook het motorblok. Alles wordt dan opgepoetst en je krijgt er eentje die er als nieuw uit ziet, maar soms al 40 jaar oud is. Je ziet ook dat het motorenpubliek iets ouder wordt. Zo’n hobby wordt er immers ook niet goedkoper op.” Wat maakt Markegem zo populair bij wandelaars en fietsers? “Je kunt hier fietsen en wandelen in de landelijke natuur. Er zijn heel wat uitgestippelde tochten en de kerk is echt wel een trekpleister. Die kerk is overigens onze buur, we kijken er letterlijk op uit. Je ziet dat de toren en het gebouw zelf andere kenmerken hebben nadat ze gedeeltelijk heropgebouwd is. De kerk is ook geklasseerd en lokt heel wat kijklustigen.” Waar trek je er zelf het liefst op uit met de motor? “Veel tijd hebben we niet, maar als het lukt, gaat het richting de Westhoek of de Ardennen.”

