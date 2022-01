Krak van De Haan: “Toen ik zelf zo diep zat, vond ik nergens hulp”

Myriam Verstraeten (56) is verkozen tot Krak van De Haan. Het is een erkenning voor het werk van de lokale afdeling van vzw Kansarmen Vlaanderen, die ze vier jaar geleden oprichtte. Myriam weet wat het is om in armoede te leven, en wilde daarom graag zelf anderen helpen.

Tien jaar geleden verhuisde Myriam van Sint-Niklaas naar Wenduine. “Ik had vroeger een café in het binnenland. Mijn man was reuzendrager in Wenduine en dat was hier het café van de reuzen en die gingen stoppen. Zo zijn we naar hier gekomen om het café over te nemen”, blikt Myriam terug. Ze houdt van de rust in Wenduine. Al klinkt dat vreemd voor iemand die een café uitbaat. “Ik sta vooral ’s morgens in het café omdat het dan nog rustig is”, lacht Myriam.

De kersverse Krak heeft zelf heel wat watertjes doorzwommen. “Ik heb veel zwarte sneeuw gezien. Ik heb alles weer moeten opbouwen nadat ik was gescheiden. Ik moest van minder dan nul beginnen. Ik wilde mijn leven zelf in handen nemen en mijn eigen baas zijn.” Als cafébazin moet je stevig in je schoenen staan. “Dat heb ik in al die jaren wel geleerd. Als je de touwtjes niet in handen hebt, spelen ze met je voeten.”

Vier jaar geleden begon Myriam ook een lokale afdeling van Kansarmen Vlaanderen.

Schaamte

“Mijn zus woont hier twee huizen verder. Zij kreeg een pakket vanuit Waasmunster van vzw Kansarmen Vlaanderen. Ik vroeg me af of we niet beter zelf een afdeling konden starten. We begonnen met enkele diepvriezers en koelkasten. Nu hebben we een diepvriescel en een koelcel. We zijn gestart met tien gezinnen, nu zijn het er honderd. Uit De Haan of Wenduine, maar ook mensen uit Blankenberge en Oostende. Ze komen via via bij ons terecht. Ze krijgen diepvriesvoedsel, vlees, groenten, patatjes en zuivel, groenten en fruit, en frisdranken. Daarvoor betalen ze 20 euro per maand en ze mogen elke week langskomen. Wij halen het eten op in Delhaizes in de buurt, een bakker in Klemskerke, en soms eens Center Parcs als ze bellen.”

Er helpen een twintigtal vrijwilligers mee in de vzw. “Ik had nooit kunnen denken dat de vzw zo zou uitgroeien. Er zijn meer mensen in armoede dan je zou denken. Er is veel verdoken armoede. De mensen durven niet altijd aankloppen voor hulp. Ze zijn echt beschaamd. Het aantal mensen in moeilijkheden stijgt ook alleen maar. De kosten stijgen, maar lonen stijgen niet mee. Ik weet wat het is, ik heb zelf zo diep gezeten. Ik had toen niemand om me te helpen.”

Myriam trekt zich vooral van de logistiek aan en probeert geld in te zamelen voor de vzw. “Mijn zus Christel is vooral een luisterend oor voor de mensen. Ik ben daar niet zo goed in. Ik ben geen echte babbelaar, maar mijn zus wel. Ik ben vooral bezig met andere dingen. Ik ben nu knuffels aan het maken om te verkopen. Door corona kunnen we geen feestjes meer organiseren waarmee we geld ophalen om onze kosten te dekken.”

Dat ze nu verkozen werd als Krak, doet haar deugd. “Het is een erkenning voor wat we doen. Ik had niet gedacht dat ik zou winnen, maar ik had het wel gehoopt. Ik moest het immers opnemen tegen mensen die hier geboren en getogen zijn.”

“Ik zie hier mensen die moeten rondkomen met 900 euro” Wat heb je gemist tijdens de coronaperiode? Wat heb je gemist tijdens de coronaperiode? “Ik heb het enorm gemist om nog eens te dansen en feest te vieren. Hier in het café wordt er niet echt veel gedanst, maar op de feestjes van de vzw zit de sfeer er wel altijd goed in. Dat mis ik wel, want als de hucklebuck (een linedance die populair werd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, red.) opstond, kon ik ook eens goed meedoen”, lacht Myriam. Woon je graag in Wenduine? Woon je graag in Wenduine? “Ja, ik ga hier niet meer weg. Het is hier heel rustig en daar hou ik wel van. Ik kom niet echt veel buiten, dus favoriete plekjes heb ik niet meteen, maar ik hou echt van de gemeente.” Wat is je wens voor 2022? Wat is je wens voor 2022? “Ik zou graag hebben dat er geen armoede meer is in de wereld en dat mensen het niet zo moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik zie hier mensen langskomen die moeten rondkomen met 900 euro per maand. Dat is niet veel. Als je de elektriciteit, je huur en de verwarming betaald hebt, blijft er niets meer over. Ik hoop dat er actie ondernomen wordt om deze mensen te helpen.”