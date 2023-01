Krak van Damme: “Mooi dat werk van Oranje extra in de verf wordt gezet”

Eline Dispersyn uit Sijsele, die bij vzw Oranje mensen met een beperking een positieve dagbesteding geeft, is verkozen tot Krak. “Ik ben heel aangenaam verrast”, zegt ze. “Mooi dat het werk van Oranje zo eens extra in de verf wordt gezet. Ook onze cliënten leefden erg mee en zijn nu dolenthousiast.”

En of Eline Dispersyn tevreden is met haar verkiezing. “Ik had dit eerlijk gezegd echt niet verwacht, maar natuurlijk is het een heel aangename verrassing”, klinkt het. “Toen ik door jullie gepolst werd als genomineerde, zei ik tegen een vrijwilligster hier bij ons: ‘We gaan hier gewoon eens aan meedoen. Het kan zeker geen kwaad om zo onze projecten bij Oranje eens extra in de kijker te plaatsen.’”

Geloof

“Ik zie deze titel eigenlijk vooral als een erkenning voor het werk van het hele team hier, dus zowel de vaste medewerkers als de vele vrijwilligers die actief zijn bij de dagbesteding van Oranje hier op de zorgsite in Sijsele”, zegt Eline. “Het zorgt voor een bevestiging van het idee dat mensen geloven in dit werk dat we hier samen verzetten.”

“Ook onze cliënten hier leefden heel erg mee en zijn nu alleszins dolenthousiast dat de titel van Krak naar Oranje gekomen is. Ze wilden dan ook maar wat graag mee op de foto. En ook naar de vrijwilligers hier was het positief; ik heb de indruk dat hun motivatie voor de buurtwerking nog is toegenomen.”

“Of ik veel promotie gevoerd heb rond mijn Krak-nominatie? Eigenlijk niet echt, want ik vind het toch niet zo evident om al te veel aandacht voor je eigen persoon te vragen; zo zit ik niet echt in elkaar. Natuurlijk heb ik het wel gedeeld op mijn sociale media, en vanuit Oranje hebben ze het ook opgepikt en gedeeld op de officiële sociale mediakanalen. Die hebben een groot bereik; dat zal dus ook wel geholpen hebben.”

Eline staat bij Oranje in Sijsele specifiek in voor de organisatie van buurtwerk, in samenwerking met lokale vrijwilligers, en voor het organiseren van creatieve en sportieve ateliers; met onder meer koken, crea, zwemmen en netbal.

“Wat de buurtwerking betreft, hebben we een tijdje ontmoetingsmomenten georganiseerd in parochiezaal De Kring, maar sinds enige tijd werken we hiervoor samen met het woonzorgcentrum De Stek, hier op dezelfde site. Om de twee weken, op vrijdagmiddag, gebruiken we de cafetaria van De Stek. Dan bakken we ook samen taarten met de cliënten, of we spelen rummikub of een kaartspel. Of Roland Van De Velde, een van die vele fantastische vrijwilligers, komt muziek spelen. In de zomerperiode vinden de ontmoetingsmomenten dan weer plaats op het terrein van jeugdhuis Loco, in de Stationsstraat. Daar verkopen we dan ook drankjes en versnaperingen, ook voor de vele mensen die fietsen langs de spoorwegbedding.”

Samen

“Het mooie aan dit werk is voor mij de interactie met de buurt, het samenwerken van mensen met en zonder beperking, en het besef dat groeit dat onze cliënten zoveel meer zijn dan hun beperking. En het is heel mooi dat dit met deze Krak-overwinning nog eens allemaal extra in de verf wordt gezet.”

Eline Dispersyn Privé Geboren in Brugge op 19 maart 1987. Woont nu zeven jaar met haar partner en twee kindjes in Sijsele. Loopbaan Eline studeerde bachelor in de orthopedagogie. Na haar studies ging ze aan de slag bij Ravelijn, buitengewoon onderwijs. Ze is sinds 2010 actief bij vzw Oranje. Eerst in Brugge en daarna in de dagbesteding in Sijsele. Vrije tijd Sporten, zoals padel, muurklimmen en joggen. Vrienden opzoeken en iets gaan drinken of eten.