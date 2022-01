Krak van Blankenberge: “We willen dit jaar weer meer naar buiten treden”

“Heel trots op nieuwe reuzin”

“We zijn echt wel trots op nieuwe reuzin die we gemaakt hebben: Eugenie Kadet. Ze is wel drie meter groot en gebaseerd op een typische Blankenbergse visdraagster die destijds echt bestaan heeft. Eugenie draagt dezelfde outfit als de vrouwelijke leden van onze groep en heeft een originele vismand. We hebben de reus in de zomer voorgesteld aan pers en publiek. In een optocht gingen we ermee van het stadhuis naar het ‘Huisje van Majutte’, een echt ouderwets vissershuisje dat fungeert als museum en kroeg. In het weekend van 11 juli hebben we dan met onze groep aan de Sint-Rochuskerk gestaan waar we vissersambachten demonstreerden.”

“In de coronaperiode hebben we er toch acht leden bijgekregen waardoor we nu met 25 zijn. Van die rustigere periode hebben we gebruik gemaakt om nieuwe kostuums te maken, met onder meer vijftig paar sokken en voor de dames een mooi sjaaltje.”

“We hopen op meer evenementen. Daarbij kijken we uit naar onder meer de Havenfeesten, Oostende voor anker, Trammelant in De Haan en diverse zeewijdingen langs de kust.”