Krak van Beernem: “Ik geniet van mijn taak als buurtambassadeur”

Eddy Sypré is heel tevreden met zijn nominatie als Krak van Beernem. “Ik ben blij met de titel en wil deze dan ook opdragen aan de mede-werkers van het Zorg Centrum”, opent hij de babbel. “Meer bepaald aan het keukenpersoneel en de gastvrouwen, waarmee ik het meeste contact heb. Het geldt als een erkenning voor mezelf en voor het werk dat ik nog steeds doe.”

“Elk weekend zorg ik dat bepaalde ouderen die zich niet meer naar het lokaal dienstencentrum kunnen begeven op tijd hun maaltijden voorgeschoteld krijgen. Dat was op vraag van Liesbet Blomme, die me destijds interpelleerde en vroeg of ik niemand kende die dat wilde doen. Ik besloot toen om die taak op mij te nemen. Ik geniet ervan als de oudjes dankbaarheid uitstralen. Hiermee vervul ik tevens de functie van buurtambassadeur.”

Politiek

Eddy Sypré was ooit actief in het lokale politieke leven. “Inderdaad, er was een tijd dat ik net twee stemmen tekort kwam in het toenmalige DVP van Kamiel Vanhulle. Daar lag ik niet echt van wakker. Via Noël Vanhaecke werd ik lid van ACW, om er actief te zijn in het OCMW, waar ik gedurende twintig jaar in de raad zetelde en drie jaar voorzitter was. Twintig jaar geleden zette ik voor de eerste keer een stap in de politiek.”

“Later werd ik door de CD&V gepolst om me op de lijst te zetten voor de verkiezingen, maar ik voelde me niet echt een meerwaarde die kon bijdragen aan de gemeentepolitiek en heb dat toen ook niet gedaan. Toch blijft de politiek me boeien en er zijn weinig gemeenteraden die ik oversla.”

Toekomstplannen

We peilden naar zijn plannen voor 2022. “Echte plannen koester ik niet, maar ik ben nog nooit met een vliegtuig ergens heen geweest. Mijn vrouw zag dat niet zitten. Normaal zou ik met Geert en Martine, die de kantine van Cercle Oedelem uitbaten, op reis gaan, maar door de pandemie is daar niets van in huis gekomen. Met één van de kleinkinderen ben ik met de TGV naar Parijs geweest. Normaal zouden we vorig jaar naar Berlijn trekken, maar deze plannen zijn opgeborgen voor de maand mei.”

“Ik zou ook graag nog eens afspreken met onze vrienden uit Limburg. Na het overlijden van mijn vrouw zijn we mekaar blijven ontmoeten. Ook wil ik graag nog eens samenkomen met mijn studentenclub, waarvan de leden tijdens het seizoen in Blankenberge werkten. We hebben al een oproep gedaan via de krant en daar kwam toch heel wat reactie op. Door de pandemie is onze samenkomst niet kunnen doorgaan, maar we verliezen mekaar niet uit het oog. Misschien dat we dit jaar meer geluk hebben.”

Drie deelgemeenten

Of Eddy Sypré zich goed voelt in zijn geboortegemeente hoeven we hem niet te vragen. “Mijn gemeente is en blijft Beernem en ik wil hier voor altijd blijven wonen. Na enkele verhuizingen, waarbij we drie deelgemeenten aandeden, zijn we beland in Berenheem, waar ik nu toch al bijna veertig jaar woon.”

BIO Privé Eddy Sypré is 69 jaar en is sinds 2018 weduwnaar geworden. Samen met Annette heeft hij drie kinderen: Miguel, Maikel en Mieke. Hij is ook opa geworden van Femke, Xander, Amber, Mac, Thibo en Viktor. Loopbaan Hij werkte zijn hele leven in PC Sint-Amandus. Daar was hij eerst als hulpboekhouder actief. Later, na het behalen van een diploma sociale wetgeving, werkte hij bij de personeelsadministratie. Hobby’s Het voetbal liep als een rode draad door zijn leven. Eerst als 12-jarige bij Roger Debrabandere, bij een ploegje van Cercle Brugge en daarna bij Cercle Oedelem, dat in KVS speelde. Later speelde hij bij Excelsior Beernem.